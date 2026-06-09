Российские футболисты завершат сбор матчем с командой Тринидада и Тобаго

КАЛИНИНГРАД, 9 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу завершит учебно-тренировочный сбор Betboom — товарищеским матчем с командой Тринидада и Тобаго. Встреча пройдет в Калининграде на «Ростех-Арене» и начнется в 20:00 мск.
Ранее сборная России в Каире уступила египтянам (0:1) и обыграла команду Буркина-Фасо (3:0) в Волгограде. На матч с командой Тринидада и Тобаго приехало 23 футболиста. Как сообщил журналистам старший тренер национальной команды Виктор Онопко, все они готовы принять участие в игре.
«Все ребята, которые приехали, готовы выйти. Мингиян Бевеев и Максим Петров не первый раз в сборной. В нашем футболе появляются личности, которые заслуживают вызова, показали в матчах за клуб и сборную, что готовы играть за национальную команду. Валерий Георгиевич Карпин разбирает команду. Не так много информации, провели пару теорий, смотрим, как обороняется. Но мы исходим из своей игры, самое главное, как мы будем прессинговать. Мы разбираем и свои матчи. Буркина-Фасо, Тринидад и Тобаго — интересные спарринг-партнеры. Главное, чтобы завтра был праздник футбола», — сказал Онопко журналистам.
На предматчевой пресс-конференции сообщили, что на игре капитан сборной России выйдет в специальной повязке, дизайн которой будет отсылать к 80-летию Калининградской области.
Соответствующая атмосфера
Гимн России перед матчем исполнит ансамбль песни и пляски Балтийского флота. Также перед началом встречи выступят группа «Пропаганда» и Найк Борзов.
Защитник сборной России и «Краснодара» Илья Вахания ждет отличную атмосферу на матче с командой Тринидада и Тобаго. «Отличное настроение после Волгограда, ждем следующей игры, хотим побыстрее сыграть. С Калининградом такие же отношения, как и с другими городами, просто приезжаем одним днем, гуляем, уезжаем. Очень радует ажиотаж, всегда приятно. Сборная Тринидада и Тобаго — команда, которая пытается играть в футбол. Просто так мяч не выбивает, старается выходить через короткий пас. Так что должно быть интересно», — сказал Вахания журналистам.
В 1990 году сборная СССР на выезде обыграла команду Тринидада и Тобаго со счетом 2:0. В российской истории отечественная команда проведет первый матч с этим соперником.
Результат игры будет учитываться при подсчете рейтинга Международной федерации футбола. Россияне в нем занимают 35-е место, команда Тринидада и Тобаго — 103-е.
Гарсия не сыграет
Исполняющий обязанности главного тренера сборной Тринидада и Тобаго Дерек Кинг считает, что команде пойдет на пользу матч с россиянами. «Для нас будет серьезная игра, понимаем, что сборная России очень сильна. Надеемся, что для нас будет хороший спарринг и тренировка для будущих матчей осенью. Летели тяжело, из Нью-Йорка в Турцию, оттуда в Москву, затем в Калининград, но готовимся, все в порядке. Это международные матчи. Погулять возможности еще не было, мы сосредоточены на игре полностью», — сказал Кинг журналистам.
«Конечно, анализировали игру сборной России. Надеемся, что за счет дисциплины и тактики сможем показать себя достойно», — добавил Кинг. Также он сообщил, что из-за семейных проблем в матче не сможет принять участие нападающий московского «Спартака» Ливай Гарсия.
Российские клубы и сборные отстранены от международных турниров из-за ситуации на Украине с 2022 года.