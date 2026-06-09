Российские футболисты завершат сбор матчем с командой Тринидада и Тобаго

«Все ребята, которые приехали, готовы выйти. Мингиян Бевеев и Максим Петров не первый раз в сборной. В нашем футболе появляются личности, которые заслуживают вызова, показали в матчах за клуб и сборную, что готовы играть за национальную команду. Валерий Георгиевич Карпин разбирает команду. Не так много информации, провели пару теорий, смотрим, как обороняется. Но мы исходим из своей игры, самое главное, как мы будем прессинговать. Мы разбираем и свои матчи. Буркина-Фасо, Тринидад и Тобаго — интересные спарринг-партнеры. Главное, чтобы завтра был праздник футбола», — сказал Онопко журналистам.