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ФИФА обсудит возвращение российских команд. Ранее МОК призвал все федерации к отмене ограничений

Прогресс!

Все новости футбола в МАКС
Источник: Спорт-Экспресс

Неожиданная новость пришла вечером 7 июля: ФИФА рассмотрит вопрос о снятии всех санкций с российских команд после решения Международного олимпийского комитета. Об этом сообщает Sky News.

«Мы проанализируем решение МОК»

Как пишет источник, Международная федерация футбола согласилась обсудить текущее положение после того, как несколькими часами ранее МОК снял все ограничения с российских спортсменов.

«ФИФА была проинформирована о решении МОК. Организация проанализирует его, прежде чем принимать решение о дальнейших шагах в координации с соответствующими заинтересованными сторонами», — указано в заявлении ФИФА, которое приводит телеканал Sky News.

Ранее президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино уже призывал к снятию ограничений. В феврале 2026 года он дал интервью все тому же изданию, в котором подчеркнул — Россию надо вернуть.

«Мы должны это сделать. Однозначно. Хотя бы на молодежном уровне. Запрет ничего не дал, лишь породил еще больше ненависти и разочарования. Возможность для мальчиков и девочек из России играть в футбол в разных частях Европы пошла бы на пользу», — говорил спортивный чиновник.

Вслед за новостью о намерениях ФИФА издание RAC1 сообщило, что баскетбольная Евролига может вернуть «Зенит», ЦСКА и УНИКС.

Четыре года ограничений

Напомним, наши футбольные клубы и сборные были отстранены от международных соревнований весной 2022 года.

В последнее время почти каждую неделю появлялись новости о смягчении позиции по «российскому вопросу» в международных федерациях. В список тех, которые, не дожидаясь соответствующих рекомендаций МОК, вернули российским спортсменам полноценный статус, разрешив им выступать с флагом и гимном, вошли Международная федерация гимнастики (World Gymnastics), Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics), Объединенный мир борьбы (UWW), Международная федерация дзюдо (IJF), Международная федерация тхэквондо (World Taekwondo) и Международная федерация тяжелой атлетики (IWF).

А 7 июля МОК отменил ограничения в отношении любых российских спортсменов и временно восстановил в правах Олимпийский комитет России. Это означает, что теперь отечественные атлеты могут соревноваться не в нейтральном статусе — правда, вопрос с национальными символами пообещали рассмотреть позднее.

«Спортсмены вновь возвращающиеся на международную арену, временно будут тестироваться ITA до восстановления РУСАДА, этот процесс уже идет полным ходом. На сегодняшний день более 20 международных спортивных федераций допускают на свои соревнования юниоров под флагом России и с национальным гимном, 10 федераций допускают всех наших спортсменов без ограничений. Решение МОК значительно ускорит этот процесс», — написал в социальных сетях министр спорта РФ и глава ОКР Михаил Дегтярев.

Артем Белинин

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