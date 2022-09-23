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Футбол. Лига наций. Все результаты
12:02 (мск)

Италия — Англия: прогнозы и ставки

Новая дуэль Манчини и Саутгейта.

Италия
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Источник: AP 2022

Прогноз на матч

Манчини достойно провел первые три матча в Лиге наций этим летом. После трех туров Италия с 5 очками даже лидировала в группе смерти. Потом, правда, было поражение 2:5 от Германии. Тренер дал шанс многим проявить себя, за сборную сыграли 18-летний Ньонто, 22-летний Фраттези и защитник Гатти, который до этого даже не выступал в Серии А. Сейчас снова придется что-то придумывать — из-за травм выбыл целый ряд игроков. В полузащите не будет Верратти, Пеллегрини, Тонали и Политано, в защите — Спинаццолы. Зато в оборону вернулся Бонуччи, а в атаке на острие будет действовать Иммобиле, забивший 5 голов в 7 матчах Серии А.

Сборная Англии, напротив, на фоне усталости ужасно выглядела в июньских матчах Лиги наций. Команда Саутгейта дважды проиграла венграм, забила всего один гол (и тот с пенальти) и набрала лишь два очка. Угроза вылета в дивизион B более чем реальна — Англии нужна только победа. Теперь футболисты в лучшей форме, на усталость уже не сошлешься. Но и тут травмы тоже мешают выставить сильнейший состав. Саутгейт остался без основного вратаря Пикфорда (его заменит Рэмсдэйл из «Арсенала») и опорника Филлипса (на его позиции, скорее всего, выйдет Хендерсон). В атаке мы увидим проверенный дуэт Кейн — Стерлинг, за Англию в основном только они и забивают. Плюс Саутгейт проверит форварда Тоуни (5 голов за «Брентфорд»).

На что ставить

Италия — Англия

Италия пропустит чемпионат мира в Катаре, так что для нее матч с Англией на «Сан-Сиро» — последний шанс проявить себя с лучшей стороны перед своими болельщиками в этом году. Плюс есть еще шанс побороться за трофей Лиги наций — с мотивацией у игроков проблем не будет. Футболисты Англии часто выходят на важные матчи психологически зажатыми, от них давно уже ждут больших побед. Саутгейт тоже чувствует большое давление и обычно предпочитает осторожный футбол с 5 защитниками. Так же собирается играть и Манчини. Поэтому, несмотря на таких бомбардиров, как Кейн и Иммобиле, голов, скорее всего, тут будет немного. БК Olimpbet предлагает коэффициент 2,18 на тотал меньше 2 голов.

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Андрей Санталов

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