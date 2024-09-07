Тренер сборной Англии не станет петь гимн страны перед матчем с ирландцами

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Временный главный тренер сборной Англии и экс-футболист сборной Ирландии Ли Карсли заявил, что не станет исполнять гимн страны перед матчем группового этапа Лиги наций против ирландцев.
Карсли родился в Бирмингеме, но в бытность футболистом выступал за сборную Ирландии, откуда родом была его бабушка. По словам специалиста, для которого предстоящая игра станет первой во главе английской сборной, даже будучи игроком он никогда не исполнял гимны перед матчами.
«Я всегда был сосредоточен на игре, на моем первом действии в матче. Я понял, что меня очень беспокоит мысль, что мой мозг начнется отвлекаться. Я сосредотачивался на футболе и перенес это на тренерскую карьеру», — приводит слова Карсли Sky Sports.
Сборная Ирландии примет команду Англии в Дублине в субботу, встреча начнется в 19:00 мск.
Карсли 50 лет, ранее он возглавлял молодежную сборную Англии. Карсли был назначен временным главным тренером сборной Англии 9 августа. Пост главного тренера сборной Англии стал вакантным через два дня после проигранного финала Евро-2024, когда в отставку подал Гарет Саутгейт. Ранее сообщалось, что совет Футбольной ассоциации Англии (FA) одобрил поиск кандидатов на пост нового главного тренера сборной среди иностранных специалистов.