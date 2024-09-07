Тренер сборной Англии не станет петь гимн страны перед матчем с ирландцами

«Я всегда был сосредоточен на игре, на моем первом действии в матче. Я понял, что меня очень беспокоит мысль, что мой мозг начнется отвлекаться. Я сосредотачивался на футболе и перенес это на тренерскую карьеру», — приводит слова Карсли Sky Sports.