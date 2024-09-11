Противоречивый дебют: как Черчесов стартовал у руля сборной Казахстана

Не так давно словенцы успешно выступили на чемпионате Европы. Они вышли из группы, а в ⅛ финала едва не выбили сборную Португалии во главе с Криштиану Роналду. Со счетом 0:0 команды тогда ушли на серию пенальти, которая оказалась за коллективом с Пиренейского полуострова (3:0). Тем не менее одно это показывает, насколько опасны словенцы. Их главный тренер Матьяж Кек уже во второй раз работает с национальной командой своей страны, а первый его приход был в конце 2000-х годов, когда Словения победила в стыковых матчах отбора чемпионата мира-2010 звездную сборную России Гуса Хиддинка (1:2; 1:0), не пустив полуфиналистов Евро-2008 на мундиаль в ЮАР.