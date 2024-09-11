Противоречивый дебют: как Черчесов стартовал у руля сборной Казахстана

В отсутствие сборной России по футболу на официальных международных соревнованиях наиболее интересным их участником для нашей публики может стать Казахстан. Благодаря тому что с лета этого года национальную команду этой страны тренирует именитый российский специалист Станислав Черчесов. В минувшие выходные он сумел успешно дебютировать на этом посту, сыграв дома вничью с Норвегией (0:0) в рамках Лиги наций УЕФА.
Этот результат особенно впечатляет с учетом наличия у скандинавской команды нескольких звезд во главе с нападающим Эрлингом Холанном. Однако, закрепить успех не удалось — во второй игре Казахстан был разгромлен в гостях Словенией (0:3). Оставшиеся матчи группового этапа команда проведет в октябре и ноябре, когда еще по разу сыграет с Норвегией и Словенией, а также дважды — с Австрией.
Остановить Холанна
За последние 10 лет трудно найти в Европе команду, которая могла бы оставить без гола норвежского нападающего Эрлинга Холанна, возможно, сильнейшего игрока континента после отъезда Криштиану Роналду на Ближний Восток, а Лионеля Месси в США. За последние четыре года в матчах чемпионатов Германии и Англии он забивал в среднем чуть меньше одного гола за игру, выступая за дортмундскую «Боруссию» и «Манчестер Сити». В Английской премьер-лиге (АПЛ) у 24-летнего форварда и вовсе больше забитых мячей, чем сыгранных матчей — 70 против 69.
Схожая результативность и в сборной Норвегии — 32 гола в 34 матчах. А помимо Холанна в скандинавской команде есть такие звезды, как ключевой полузащитник лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор и форвард мадридского «Атлетико» Александер Серлот. Противостояния с такими мастерами не выдерживают не только национальные команды второго эшелона, но и многие топ-сборные.
Трудно было ждать успеха и от сборной Казахстана, которая никогда не выходила на крупные турниры. Правда, нельзя сказать, что Черчесов получил в свое распоряжение слабый коллектив. При его предшественнике Магомеде Адиеве казахи имели реальные шансы попасть на недавний чемпионат Европы в Германии. И потеряли их только по итогам стыковых матчей.
Смена тренера произошла не по желанию Федерации футбола Казахстана, а вынужденно, поскольку весной Адиев пошел работать в РПЛ, возглавив грозненский «Ахмат». Вариант с совмещением постов не сработал, поэтому летом его заменили на Черчесова.
В его распоряжении есть защитник петербургского «Зенита» Нуралы Алип, полузащитник турецкого «Бешикташа» Бахтиер Зайнутдинов, известный российским болельщикам по выступлению за ЦСКА, из которого он уехал в Стамбул год назад. Также стоит выделить бывшего защитника «Ахмата» Марата Быстрова.
Остальные футболисты в основном играют в топ-клубах чемпионата Казахстана, но имеют опыт игры в еврокубках. И матч с Норвегией показал, что они способны биться с соперником со звездной атакующей линией. Казахстан проявил свойственную командам Черчесова дисциплину и самоотдачу. Подавляющее преимущество было у Норвегии. Но за счет плотной обороны и желания игроков биться в каждом эпизоде до конца казахи сумели отстоять нулевую ничью.
Ряд экспертов сравнил этот матч с тем, как Россия, сыграв в глухой обороне, победила под руководством Черчесова Испанию в ⅛ финала домашнего чемпионата мира-2018. После ничьи в основное и дополнительное время 1:1 наши тогда вырвали победу в серии пенальти 4:3.
— Матч Казахстана с Норвегией чем-то напоминает ту игру России и Испанией, — поделился мнением с «Известиями» заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец. — Тогда тоже было подавляющее преимущество одной из команд, но результат оказался не в ее пользу. Во многом более слабый коллектив выстроил грамотную игру от обороны за счет самоотдачи и жесткой дисциплины. Это не самый приятный глазу футбол, но вряд ли по-другому можно было остановить ту же Норвегию с ее атакой. Добиться ничьи, не пропустив ни одного гола от Холанна, — это однозначный успех. Черчесов может быть доволен своим дебютом.
Разгром от Словении
Если Норвегия пытается играть в атакующий футбол, то словенцы исповедуют другой стиль. И чем-то похожи на тот же Казахстан, который играл против команды Холанна. Только Словения при этом имеет более сильный подбор игроков. Это и сказалось в выездном матче против них.
Не так давно словенцы успешно выступили на чемпионате Европы. Они вышли из группы, а в ⅛ финала едва не выбили сборную Португалии во главе с Криштиану Роналду. Со счетом 0:0 команды тогда ушли на серию пенальти, которая оказалась за коллективом с Пиренейского полуострова (3:0). Тем не менее одно это показывает, насколько опасны словенцы. Их главный тренер Матьяж Кек уже во второй раз работает с национальной командой своей страны, а первый его приход был в конце 2000-х годов, когда Словения победила в стыковых матчах отбора чемпионата мира-2010 звездную сборную России Гуса Хиддинка (1:2; 1:0), не пустив полуфиналистов Евро-2008 на мундиаль в ЮАР.
То поражение до сих является одним из самых болезненных в истории нашего футбола. Те, кто помнят, в каком вязком стиле нас обыграла Словения, должны понимать, что она представляет собой и сейчас.
Только Казахстан она превосходит еще и по подбору игроков — один вратарь мадридского «Атлетико» Ян Облак чего стоит. В итоге два гола Беньямина Шешко в середине первого тайма фактически убили интригу в матче. А после перерыва этот же игрок сделал хет-трик и довел дело до разгрома.
— Тот оборонительный энергозатратный стиль, с которым Казахстан добился ничьи с Норвегией, не мог не сказаться в матче, игравшемся через четыре дня, — пояснил Бышовец. — Тем более когда играешь с таким сильным и вязким соперником, как Словения. Казахстан подошел ко второй игре эмоционально выхолощенным, отсюда и результат. Это показывает, что у Черчесова еще много работы впереди, чтобы команда начала стабильно играть на равных с такими командами. Поэтому и с Австрией ей будет непросто.
Выездной матч с Австрией пройдет 10 октября. Напомним, эта команда вышла на Евро из группы с первого места. 13 октября казахи сыграют дома со Словенией. 14 ноября они примут Австрию, а три дня спустя завершат групповой этап выездной встречей с Норвегией.
— Пока можно сказать, что Черчесов неплохо справляется с работой, — резюмировал в разговоре с «Известиями» почетный президент РФС Вячеслав Колосков. — Да, есть неудачный матч со Словенией, но остановить Норвегию с Холанном для дебютного матча дорогого стоит. Понятно, что он не с нуля начинает работу, получив крепкий коллектив от Адиева. Но еще нужно время, чтобы добиться его прогресса и снова бороться за участие в крупных турнирах. В этом смысле Лига наций может рассматриваться как промежуточный этап в подготовке к отбору к чемпионату мира — 2026.
Отборочный турнир ЧМ-2026 пройдет в Европе с 21 марта 2025 по 31 марта 2026 года. Жеребьевка состоится в декабре.
Алексей Фомин