Яркая ничья Германии и Нидерландов, у Кейна дубль в 100-м матче за сборную, Грузия рвется в элитную группу

Впрочем, у Греции на этот счет явно есть свое мнение. По крайней мере, пока тоже не терявшие очков эллины лидируют за счет лучшей разности мячей. В Дублине им повезло с отменой гола ирландцев из-за офсайда, а потом еще и обычно надежный Келлехер толком не среагировал на удар попавшего в верхний угол Ионнидиса. Обеспечили же первое место второй в матче голевой пас Бакасетаса и действия Цолиса, который в штрафной красиво разобрался с защитником. Стоит поаплодировать новому главному тренеру греков — работавшему прежде с «Панатинаикосом» 62-летнему сербу Ивану Йовановичу.