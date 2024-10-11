Посмотрели на Францию без Мбаппе и Гризманна. Напрягаться ей не пришлось

Французы с первых минут взяли мяч под свой контроль, что вряд ли кого-то удивило. Отсутствие Мбаппе и Гризманна не лишило Францию статуса фаворита. Израиля хватило всего на семь минут — столько потребовалось номинальным гостям (матч прошёл в Будапеште), чтобы открыть счёт. И надо сказать, что гол получился очень курьёзным. Дальний удар Эдуардо Камавинга не таил в себе никакой опасности, но напортачил израильский вратарь Омри Глазер. Он завалился на газон чуть раньше, чем это было необходимо. А тут ещё и мяч стукнулся в газон прямо перед голкипером и прошмыгнул за линию ворот через рикошет от рук Глазера.