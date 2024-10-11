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Посмотрели на Францию без Мбаппе и Гризманна. Напрягаться ей не пришлось

Разгром начался с кошмарной ошибки вратаря сборной Израиля.

Источник: Getty Images

Сборная Франции успешно провела новый матч в Лиге наций. И не затратила много усилий.

Привыкаем к сборной Франции без Антуана Гризманна. В конце сентября 33-летний нападающий «Атлетико» объявил об уходе из национальной команды. И, судя по всему, удивил соотечественников. По крайней мере, Орельен Тчуамени подчеркнул, что футболисты в сборной не ожидали такого решения. За несколько дней до этого французы потеряли Килиана Мбаппе — звёздный футболист травмировал бедро в составе «Реала». Правда, в начале октября он вышел на поле в составе клуба, но в сборную не поехал.

Израильская команда подошла к матчу без Эли Дасы. Фланговый защитник московского «Динамо» получил травму в заключительном туре РПЛ перед перерывом. А ещё у Израиля очень сложная группа в Лиге наций. Италия, Франция, Бельгия — весьма солидный подбор соперников. Неудивительно, что команда Рана Бен-Шимона не набрала ни одного очка по итогам двух туров.

Французы с первых минут взяли мяч под свой контроль, что вряд ли кого-то удивило. Отсутствие Мбаппе и Гризманна не лишило Францию статуса фаворита. Израиля хватило всего на семь минут — столько потребовалось номинальным гостям (матч прошёл в Будапеште), чтобы открыть счёт. И надо сказать, что гол получился очень курьёзным. Дальний удар Эдуардо Камавинга не таил в себе никакой опасности, но напортачил израильский вратарь Омри Глазер. Он завалился на газон чуть раньше, чем это было необходимо. А тут ещё и мяч стукнулся в газон прямо перед голкипером и прошмыгнул за линию ворот через рикошет от рук Глазера.

Быстрый гол успокоил французов. Они по-прежнему владели преимуществом, но словно рассчитывали, что соперник сам признает поражение. А Израиль забил первым же ударом. Омри Гандельман классно нашёл свободную зону между двумя защитниками, а потом идеально замкнул головой подачу Оскара Глуха. Мяч рикошетом от штанги оказался за спиной Мика Меньяна. Израильтяне забивают в каждом матче, несмотря на статус соперников.

Команде Дидье Дешама потребовалось всего четыре минуты, чтобы снова выйти вперёд. Пропущенный мяч взбодрил французов, и они очень быстро наказали соперника. Кристофер Нкунку легко убежал от парочки соперников и аккуратно катнул мяч под вратарём. Есть первый гол футболиста в сборной Франции! К слову, на это ему потребовалось 11 матчей.

До перерыва зрители в Венгрии больше голов не увидели. Французы владели большим преимуществом, но по-настоящему опасных моментов после второго гола не было. Это нисколько не смутило болельщиков команды Дешама, которые затянули «Марсельезу» в конце первого тайма.

Стартовые минуты второго тайма прошли примерно по тому же сценарию. Французы двигались с мячом, израильтяне — без. Команда Дешама нанесла третий удар в створ, когда позади уже был час игры. Да и эту попытку Усмана Дембеле не назовёшь опасной — мяч прилетел точно в руки вратарю.

В концовке французы сняли все вопросы о победителе матча. Опорная зона сборной Израиля провалилась по полной программе, чем и воспользовался соперник. Тео Эрнандес скинул под удар Маттео Гендузи, а тот без сопротивления отправил мяч в угол. А чуть позже номинальные гости разорвали уставшую оборону соперника стремительной контратакой. На этот раз Гендузи выступил в роли ассистента — скинул на Брэдли Баркола, а тот положил в дальнюю девятку. Кстати, и Гендузи, и Баркола вышли на замену.

Игра сборной Франции, как и на чемпионате Европы, не получилась эффектной. С другой стороны, команда Дешама выполнила поставленную задачу — набрала три очка. И почти ничего не позволила сопернику — израильтяне нанесли за весь матч один удар.

Кирилл Закатченко

Израиль
1:4
Первый тайм: 1:2
Франция
Футбол, Лига наций А,
10.10.2024, 21:45 (МСК UTC+3)
Bozsik Arena
Главные тренеры
Ран Бен Шимон
Дидье Дешам
Голы
Израиль
Омри Гандельман
(Оскар Глух)
24′
Франция
Эдуардо Камавинга
(Рандаль Коло Муани)
7′
Кристофер Нкунку
(Эдуардо Камавинга)
28′
Маттео Гендузи
(Люка Эрнандез)
87′
Брэдли Барколя
(Маттео Гендузи)
89′
Составы команд
Израиль
18
Омри Глазер
2
Илай Файнгольд
3
Матан Балтакса
5
Идан Нахмиас
15
Оскар Глух
11
Лиэль Абада
6
Омри Гандельман
62′
8
Дор Перец
10
Долев Хазиза
76′
22
Денни Гроппер
16
Мохаммед Абу Фани
67′
20
Этан Азулай
21
Махмуд Джабер
76′
17
Дан Битон
9
Таи Барибо
62′
13
Анан Халаили
Франция
16
Майк Меньян
5
Жюль Кунде
15
Ибраима Конате
17
Вильям Салиба
7
Усман Дембеле
12
Рандаль Коло Муани
22
Тео Эрнандез
90′
3
Люка Динь
6
Эдуардо Камавинга
18′
70′
19
Юссуф Фофана
8
Орельен Тшуамени
90′
18
Уоррен Заир-Эмери
10
Кристофер Нкунку
77′
14
Маттео Гендузи
11
Майкл Олисе
70′
20
Брэдли Барколя
Статистика
0
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
1
Удары (всего)
15
1
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
0
Угловые
9
8
Фолы
11
1
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Никола Дабанович
(Черногория)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Израиль
Франция
Лига наций: таблица и календарь
Лига наций: таблица и календарь
Лига наций: таблица и календарь
Лига наций: таблица и календарь