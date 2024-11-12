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Эдегор пропустит матчи Норвегии со Словенией и Казахстаном

Капитан лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор покинул расположение сборной Норвегии из-за травмы лодыжки. Об этом сообщается на сайте норвежской федерации футбола.

Источник: Getty Images

25-летний футболист пропустить ноябрьские матчи Лиги наций против Словении и Казахстана.

«После обсуждений с медицинским штабом сборной мы, к сожалению, пришли к выводу, что мое состояние недостаточно хорошее, чтобы играть в этих матчах, — сказал Эдегор. — Я прошел долгий период тренировок, и когда ты не играл в футбол в течение последних девяти недель, естественно, что ты еще не готов на 100 процентов. Мне нужно прислушаться к своему телу, завершить этот процесс реабилитации и вернуть ногу в хорошее состояние».

Норвегия
Словения
Казахстан