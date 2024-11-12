Эдегор пропустит матчи Норвегии со Словенией и Казахстаном

«После обсуждений с медицинским штабом сборной мы, к сожалению, пришли к выводу, что мое состояние недостаточно хорошее, чтобы играть в этих матчах, — сказал Эдегор. — Я прошел долгий период тренировок, и когда ты не играл в футбол в течение последних девяти недель, естественно, что ты еще не готов на 100 процентов. Мне нужно прислушаться к своему телу, завершить этот процесс реабилитации и вернуть ногу в хорошее состояние».