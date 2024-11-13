В АПЛ обвиняют Тухеля в массовых отказах лидеров Англии выступать за сборную

По информации источника, несмотря на то что официально многие лидеры «трёх львов» получили незначительные повреждения в своих клубах, инсайдеры нескольких клубов АПЛ считают задержку начала работы Тухеля на посту главного тренера сборной истинной причиной того, почему лидеры национальной команды не поехали на тренировки с командой. Сообщается, что многие игроки не хотят тратить время на игры под руководством временного тренера Ли Карсли.