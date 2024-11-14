Болельщики сборной Армении требуют отставки руководства Федерации футбола

Встреча группы 4 дивизиона С прошла в четверг в Ереване и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.
Участники акции скандируют «Уходите» и «Отставка неизбежна».
Сборная Армении потерпела третье поражение в четырех последних матчах и опустилась на третье место в таблице квартета с 4 очками, пропустив вперед фарерскую команду (6 очков). Также четыре очка в активе у занимающей последнюю, четвертую строчку сборной Латвии, которая еще не сыграла свой матч пятого тура.
Украинец Александр Петраков был отправлен в отставку с поста главного тренер сборной Армении 13 октября.
Ранее ряд армянских фан-клубов, а также ереванский «Пюник» потребовали отставки руководства федерации, в частности ее президента Армена Меликбекяна.