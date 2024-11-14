Болельщики сборной Армении требуют отставки руководства Федерации футбола

Сборная Армении потерпела третье поражение в четырех последних матчах и опустилась на третье место в таблице квартета с 4 очками, пропустив вперед фарерскую команду (6 очков). Также четыре очка в активе у занимающей последнюю, четвертую строчку сборной Латвии, которая еще не сыграла свой матч пятого тура.