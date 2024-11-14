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Болельщики сборной Армении требуют отставки руководства Федерации футбола

ЕРЕВАН, 14 ноя — РИА Новости. Болельщики армянской сборной по футболу после поражения команды в домашнем матче Лиги наций от команды Фарерских Островов устроили у Республиканского стадиона в Ереване импровизированный митинг, требуя отставки руководства Федерации футбола Армении.

Источник: Hakob Berberyan

Встреча группы 4 дивизиона С прошла в четверг в Ереване и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Участники акции скандируют «Уходите» и «Отставка неизбежна».

Сборная Армении потерпела третье поражение в четырех последних матчах и опустилась на третье место в таблице квартета с 4 очками, пропустив вперед фарерскую команду (6 очков). Также четыре очка в активе у занимающей последнюю, четвертую строчку сборной Латвии, которая еще не сыграла свой матч пятого тура.

Украинец Александр Петраков был отправлен в отставку с поста главного тренер сборной Армении 13 октября.

Ранее ряд армянских фан-клубов, а также ереванский «Пюник» потребовали отставки руководства федерации, в частности ее президента Армена Меликбекяна.

Армения
0:1
Первый тайм: 0:1
Фарерские острова
Футбол, Лига наций C, Группа 4
14.11.2024, 20:00 (МСК UTC+3)
Vazgen Sargsyan Republican Stadium
Главные тренеры
Сурен Чахалян
Хокан Эриксон
Голы
Фарерские острова
Вильормур Давидсен
33′
Составы команд
Армения
1
Огнен Чанчаревич
3
Вараздат Ароян
19
Оганес Амбарцумян
16′
21
Наир Тикнизян
6
Угочукву Иву
8
Эдуард Сперцян
10
Лукас Мануэль Селаррайян
23
Ваан Бичахчян
4
Георгий Арутюнян
31′
85′
14
Гор Манвелян
7
Эдгар Севикян
46′
9
Жирайр Шагоян
75′
18
Артур Миранян
46′
17
Грант-Леон Ранос
Фарерские острова
12
Тейтур Гестссон
81′
2
Йоаннес Даниэльсен
21′
3
Вильормур Давидсен
5
Андриас Эдмундссон
15
Одмар Фере
16
Гуннар Ватнхамар
7
Йоаннес Бьярталид
76′
10
Селви Ватнхамар
8
Брандур Хендрикссон Ольсен
76′
22
Ноа Мнини
14
Рене Йоенсен
62′
20
Ханус Серенсен
9
Палль Клеттскар
68′
21
Петур Кнудсен
17
Адриан Юстинуссен
12′
68′
18
Мейнхард Ольсен
Статистика
3
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
25
Удары (всего)
2
9
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
16
Угловые
1
6
Фолы
5
1
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Анастасиос Сидиропулос
(Греция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Армения
Фарерские острова
Лига наций: таблица и календарь