Спаллетти усложнил жизнь Тедеско, Англия разгромила греков и вырвалась в лидеры, Франция уныла без Мбаппе

А на поле и в группе все решали детали. Пикфорд снова спас, не дав забить Иоаннидису, что было очень важно в том числе и в плане соотношения мячей в очных встречах. Ну, а Беллингем развернул удачу в свою сторону. Один раз его удар головой остановила штанга, но в итоге — уже после атаки Джуда с дальней дистанции — от той же стойки мяч отлетел в спину Влаходимосу и срикошетил в сетку. И настоящий праздник для Англии устроил красивейший удар пяткой в исполнении Джонса.