Сборная Англии по футболу вернулась в высший дивизион Лиги наций

Встреча группы 2 лиги B прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершилась победой англичан со счетом 5:0. Голы забили Гарри Кейн (53-я минута), реализовавший пенальти, Энтони Гордон (56), Конор Галлахер (58), Джаррод Боуэн (76) и Тейлор Харвуд-Беллис (80). На 51-й минуте вторую желтую карточку получил нападающий сборной Ирландии Лиам Скейлз. Его фол привел к пенальти в ворота гостей.
Исполняющий обязанности главного тренера сборной Англии ирландец Ли Карсли отработал свой последний матч на этой должности. Под его руководством англичане одержали пять побед при одном поражении. С января 2025 года во главе сборной Англии встанет немец Томас Тухель.
В другом матче сборная Греции на выезде обыграла команду Финляндии со счетом 2:0.
Сборные Англии и Греции набрали по 15 очков, но англичане заняли первое место в таблице по результатам личных встреч. Англичане завоевали путевку в лигу A напрямую, греки поборются за нее в стыковых матчах. Сборная Ирландии (6) заняла третье место в своем квартере и сыграет в стыковых матчах за сохранение места в лиге B. Сборная Финляндии (0), проигравшая все шесть матчей, вылетела в лигу C.