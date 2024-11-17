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Сборная Англии по футболу вернулась в высший дивизион Лиги наций

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Сборная Англии по футболу разгромила команду Ирландии в матче заключительного, шестого тура группового этапа Лиги наций УЕФА.

Встреча группы 2 лиги B прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершилась победой англичан со счетом 5:0. Голы забили Гарри Кейн (53-я минута), реализовавший пенальти, Энтони Гордон (56), Конор Галлахер (58), Джаррод Боуэн (76) и Тейлор Харвуд-Беллис (80). На 51-й минуте вторую желтую карточку получил нападающий сборной Ирландии Лиам Скейлз. Его фол привел к пенальти в ворота гостей.

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Англии ирландец Ли Карсли отработал свой последний матч на этой должности. Под его руководством англичане одержали пять побед при одном поражении. С января 2025 года во главе сборной Англии встанет немец Томас Тухель.

В другом матче сборная Греции на выезде обыграла команду Финляндии со счетом 2:0.

Сборные Англии и Греции набрали по 15 очков, но англичане заняли первое место в таблице по результатам личных встреч. Англичане завоевали путевку в лигу A напрямую, греки поборются за нее в стыковых матчах. Сборная Ирландии (6) заняла третье место в своем квартере и сыграет в стыковых матчах за сохранение места в лиге B. Сборная Финляндии (0), проигравшая все шесть матчей, вылетела в лигу C.

Англия
5:0
Первый тайм: 0:0
Ирландия
Футбол, Лига наций B,
17.11.2024, 20:00 (МСК UTC+3)
Wembley
Главные тренеры
Ли Карсли
Хеймир Халльгримссон
Голы
Англия
Гарри Кейн
53′
Энтони Гордон
56′
Конор Галлахер
58′
Джаррод Боуэн
76′
Тэйлор Хэрвуд-Беллис
79′
Составы команд
Англия
1
Джордан Пикфорд
6
Марк Гехи
12
Льюис Холл
14
Валентино Ливраменто
10
Джуд Беллингем
42′
9
Гарри Кейн
45′
2
Кайл Уокер
62′
16
Тэйлор Хэрвуд-Беллис
4
Конор Галлахер
75′
19
Морган Роджерс
17
Кертис Джонс
79′
8
Анжел Гомеш
89′
11
Энтони Гордон
75′
20
Джаррод Боуэн
23
Нони Мадуэке
42′
75′
21
Доминик Соланке
Ирландия
1
Кивин Келлехер
4
Дара О`Ши
85′
5
Лайам Скейлс
43′
51′
22
Натан Коллинз
2
Марк Макгинесс
8
Джейсон Молумби
45′
21
Фести Эбоселе
66′
15
Райан Мэннинг
3
Каллум О`Дауда
66′
14
Финн Эйзас
6
Джош Каллен
76′
13
Эндрю Моран
7
Сэмми Смодич
86′
18
Кейси Макатир
9
Эван Фергюсон
66′
10
Трой Пэрротт
Статистика
4
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
22
Удары (всего)
1
7
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
0
12
Угловые
0
7
Фолы
9
0
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Эрик Ламбрехтс
(Бельгия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Англия
Ирландия
Лига наций: таблица и календарь