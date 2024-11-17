Сборная Англии по футболу вернулась в высший дивизион Лиги наций

Сборные Англии и Греции набрали по 15 очков, но англичане заняли первое место в таблице по результатам личных встреч. Англичане завоевали путевку в лигу A напрямую, греки поборются за нее в стыковых матчах. Сборная Ирландии (6) заняла третье место в своем квартере и сыграет в стыковых матчах за сохранение места в лиге B. Сборная Финляндии (0), проигравшая все шесть матчей, вылетела в лигу C.