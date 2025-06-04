БЕРЛИН, 4 июня. /ТАСС/. Команды Германии и Португалии сыграют в первом матче «Финала четырех» Лиги наций. Встреча пройдет на «Альянс-Арене» в Мюнхене. Сборная Германии начала турнирный путь в группе A3. Немецкая команда заняла первое место, набрав 14 очков в шести матчах, опередив сборные Нидерландов (9 очков), Венгрии (6), Боснии и Герцеговины (2). Португальцы набрали 14 очков в группе A2, в которой также играли команды Хорватии (8), Шотландии (7) и Польши (4). В четвертьфинале сборная Германии по сумме двух матчей обыграла итальянцев — 2:1, 3:3. Команда Португалии проиграла первый матч датчанам (0:1), в ответном победила в дополнительное время (5:2). В сборную Португалии вызваны все сильнейшие игроки, включая капитана и рекордсмена 40-летнего Криштиану Роналду. За команду Германии из-за травм не сыграют защитники Нико Шлоттербек, Антонио Рюдигер, Беньямин Хенрикс, полузащитники Джамал Мусиала, нападающие Джонатан Буркардт, Тин Кляйндинст и Кай Хаверц. Последний раз команды играли между собой на групповой стадии чемпионата Европы 2021 года, победу со счетом 4:2 одержали немецкие игроки. Португальцы тяжело играют против сборной Германии, последний раз они уходили с поля победителями в 2000 году (3:0), проиграв пять последних матчей. По мнению обладателя Кубка Португалии 1993 года в составе «Бенфики» Александра Мостового, в этом матча нет фаворита, так как футболисты обеих команд будут играть на фоне усталости от длинного сезона. «Я бы не стал кому-то отдавать предпочтение, — сказал Мостовой ТАСС. — Конечно, немцы захотят порадовать своих болельщиков, тем более что они еще не выигрывали Лигу наций. Хоть это и не самый значимый турнир, но думаю, что футболисты все равно будут играть на полную, потому что трофей есть трофей». Встреча начнется в 22:00 мск. Сборная Франции сыграет против команды Испании В другом полуфинальном матче, который пройдет 5 июня, встретятся сборные Испании и Франции. Французы заняли первое место в группе A2. Набрав 13 очков, они по дополнительным показателям оказались выше итальянцев, а также бельгийцев (4) и израильтян (4). Испанцы набрали 16 очков в группе A4, где также играли сборные Дании (8), Сербии (6) и Швейцарии (2). В четвертьфинале команда Франции по пенальти обыграла сборную Хорватии (0:2, 2:0, 5:4 — по пенальти). Испанцы также победили сборную Нидерландов по пенальти (2:2, 2:2, 3:3 — доп. вр., 5:4 по пенальти). У испанцев не вошли в заявку защитник Алехандро Бальде и обладатель «Золотого мяча» Родри. За французов из-за травмы не сыграет полузащитник Эдуардо Камавинга. В последний раз команды играли между собой в полуфинале чемпионата Европы 2024 года, победу со счетом 2:1 одержали испанцы. По мнению почетного президента Российского футбольного союза Вячеслава Колоскова, сборная Испании является фаворитом всего турнира. «Я думаю, что выиграют испанцы, они фавориты всех турниров, в которых принимают участие, — сказал Колосков ТАСС. — На сегодняшний день это сильнейшая команда в мире, хотя Франция — тоже серьезный соперник, обладающий прекрасным подбором атакующих игроков. Думаю, что в этой паре определится победитель турнира». Матч начнется в 22:00 мск и пройдет в Штутгарте. После полуфинальных встреч турнир продолжится 8 июня. В этот день в 16:00 мск в Штутгарте начнется матч за третье место, а в 21:45 мск в Мюнхене стартует финал. Отношение к турниру Лига наций проводится в четвертый раз. Действующим победителем турнира является сборная Испании, также соревнование выигрывали команды Португалии (2019) и Франции (2021). Лига наций является этапом отбора на чемпионат мира 2026 года. Четыре лучшие команды среди победителей групп получат возможность сыграть в стыковых матчах за выход на мировое первенство, если не займут два первых места в отборочной группе. По мнению Мостового, Лига наций является второстепенным турниром: «Честно говоря, не знаю ни одного игрока, кто прям гордился бы победой в Лиге наций. Мы привыкли, что основными турнирами являются чемпионаты мира и Европы и Лига чемпионов, а Лига наций в их ряд пока не встала. Но тем не менее это трофей, и за него идет борьба высококлассных команд». Колосков отметил престижность трофея, однако, по его мнению, накал борьбы в этом турнире меньше, чем на более крупных: «Конечно, все хотят выигрывать трофеи, это очень престижно для любой страны. Однако здесь нет такой борьбы, как на главных турнирах, никто не будет рисковать здоровьем игроков, которые получили какие-то микротравмы. Будет хороший футбол, но борьба не будет столь ожесточенной».