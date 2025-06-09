Сборная Португалии по футболу во второй раз выиграла Лигу наций

БЕРЛИН, 9 июня. /ТАСС/. Сборная Португалии одержала победу над командой Испании в финальном матче футбольной Лиги наций. Встреча прошла в Мюнхене.
Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 2:2. Забитыми мячами в составе сборной Португалии отметились Нуну Мендеш (26-я минута) и Криштиану Роналду (61). У испанцев отличились Мартин Субименди (21) и Микель Оярсабаль (45). В серии пенальти португальцы победили соперника со счетом 5:3.
Сборная Португалии во второй раз выиграла Лигу наций. До этого португальцы становились победителем турнира в первом его розыгрыше — в 2019 году. Сборная Португалии первой в истории турнира смогла дважды завоевать чемпионский титул.
Футбол, Лига наций А, Финал
8.06.2025, 22:00 (МСК UTC+3)
Allianz Arena
Главные тренеры
Роберто Мартинес
Луис Де ла Фуэнте
Голы
Португалия
Нуну Мендеш
(Педру Нету)
26′
Криштиану Роналду
61′
Испания
Мартин Субименди
21′
Микель Ойярсабаль
(Педри)
45′
Составы команд
Португалия
1
Диогу Кошта
25
Нуну Мендеш
100′
8
Бруну Фернандеш
3
Рубен Диаш
23
Витор Феррейра Витинья
15
Жоау Невеш
46′
2
Нелсон Семеду
20
Педру Нету
82′
106′
21
Диогу Жота
26
Франсишку Консейсау
46′
18
Рубен Невеш
7
Криштиану Роналду
88′
9
Гонсалу Рамуш
14
Гонсалу Инасиу
19′
74′
13
Ренату Вейга
10
Бернарду Силва
74′
17
Рафаэл Леау
Испания
23
Унаи Симон
24
Марк Кукурелья
18
Мартин Субименди
3
Робен Ле Норман
90+1′
12
Дин Хейсен
14
Оскар Мингеса
92′
2
Педро Порро
110′
20
Педри
75′
6
Микель Мерино
8
Фабиан Руис
33′
75′
22
Франсиско Роман Иско
21
Микель Ойярсабаль
111′
7
Альваро Мората
19
Ламин Ямаль
106′
15
Йереми Пино
11
Нико Уильямс
92′
16
Алекс Баэна
100′
Статистика
3
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
7
Удары (всего)
15
2
Удары в створ
6
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
4
14
Фолы
19
4
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Сандро Шерер
(Швейцария)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти