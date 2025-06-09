Будущее Ямаля еще не наступило. Роналду забил в финале Лиги наций, а Диогу Кошта вытянул для Португалии серию пенальти

Когда на старте плей-офф ЧМ-2018 Мбаппе разрывал аргентинскую оборону, только и разговоров было о том, что в Казани мы видели наступление будущего, а эра Месси и Криштиану Роналду подходит к концу. Три года спустя те же мысли посетили всех, кто видел, как уже в Лиге чемпионов на «Камп Ноу» на реализованный Лео пенальти еще выступавший за «ПСЖ» Килиан ответил хет-триком. Но прошло время, великий аргентинец зимой 2022-го все-таки пришел к своей мечте и стал чемпионом мира, а Франции в величайшем финале не помог еще один «трюк со шляпой» в исполнении Мбаппе.
И еще неизвестно, чем все закончится, если будущим летом на ЧМ-2026 французы с аргентинцами встретятся вновь. Будущее наступит потом, а пока есть настоящее, в котором и соперничество Месси с Мбаппе продолжается, и параллельно возможны встречи 40-летнего Криштиану Роналду с годящимся ему в сыновья 17-летним Ямалем. Только ради такого сюжета УЕФА стоило придумать Лигу наций! Причем португалец, которого Ламин назвал легендой, накануне высказался по-отечески.
«Он очень хорош, находится в клубе и в сборной, где ему серьезно помогают. Он развивается в благоприятной среде, чтобы проявить все свои качества. Я прошу об одном: позвольте ему расти спокойно и не давите на него. Лучшее, что мы можем сделать для футбола, — позволить ему спокойно развиваться, чтобы потом наслаждаться его игрой много лет. Этим ему можно помочь. С него нужно снять давление, оставить в покое и позволить идти своим путем», — заметил португалец. И добавил, что Криштиану против кого-то — это истории для СМИ, а в жизни так просто все не работает, потому что впереди противостояние двух команд.
На первых минутах об этом вспомнилось, когда Роналду забрал мяч у Ямаля и разогнал контратаку. Это была не дуэль звезд, а итог давления на испанского вундеркинда сразу трех португальцев. Первый опасный удар и вовсе нанес номинальный опорник Жоау Невеш, которого Роберто Мартинес продолжает использовать на позиции правого защитника. Испанцы ответили потенциально голевыми ударами Педри и Нико Уильямса в сантиметрах от цели. А забил совсем уж неожиданный герой — исполняющий роль волнореза в средней линии «Красной фурии» Субименди, в пользу которого оказались рикошеты и ошибка Жоау Невеша после мягкого заброса Ямаля к площади ворот.
Продолжение получилось столь же неординарным. Да, за мяч зацепился открывшийся на грани офсайда Роналду, но забил Нуну Мендеш, включившийся под передачу с бровки от Педру Нету. Чтобы в полной мере оценить успехи неожиданных героев, отметим: Субименди забил за сборную второй раз в карьере (в групповом раунде был победный мяч в ворота Дании). А Мендеш в своем самом результативном сезоне (шесть голов) наконец-то открыл лицевой счет в 37-м матче за национальную команду.
В общем, те, чьи лица украшали афишу матча, исполнили в голевых атаках роли второго плана. На первом же были совсем другие люди. Хотя уже надо привыкнуть к тому, что, когда доходит до финалов, в дело включается золотая нога 47-го размера. Только на токийской Олимпиаде-2020 гола Ойярсабаля не хватило для золота, которое досталось Бразилии (1:2). В остальных случаях результативный удар одного из главных патриотов «Реал Сосьедад» становился гарантией успеха. Микель принес своему клубу первый за 34 года трофей в финале Кубка Испании, а прошлым летом сделал «Красную фурию» чемпионом Европы.
Так что когда Ойярсабаль пустил мяч мимо Диогу Кошты после проникающего паса Педри, это виделось добрым знаком для команды Луиса де ла Фуэнте. Но Португалия с этим, само собой, мириться не собиралась. В перерыве Мартинес снял с игры Жоау Невеша и Франсишку Консейсау, вместо молодости поставив на опыт Нелсона Семеду и Рубена Невеша. Эффект от их появления на поле еще предстоит оценить экспертам по тактике, но все определяет результат, а через четверть часа на табло мюнхенской арены зажглась вторая «двойка». Очередное включение Мендеша, рикошет от пятки Ле Нормана, и перелетевший через освистываемого в Германии Кукурелью мяч в сетку с лета отправил Роналду.
Король еще в игре! И как же больно было видеть его вынужденную замену в конце основного времени. Но мы ведь что-то похожее уже наблюдали — в победном для Португалии финале Евро-2016, где Роналду сломался уже на 10-й минуте. В этот раз он не плакал от боли, так как, похоже, изначально играл не полностью здоровым. И не метался по технической зоне, затмевая собой главного тренера. Кришу было на кого положиться.
Девять лет назад это был автор золотого гола и будущий чемпион России в составе «Локомотива» Эдер. Сейчас дополнительные полчаса обеспечил Диогу Кошта, вытянувший из-под перекладины удар вернувшего в испанскую сборную после шестилетней паузы Иско. В овертайме же продолжал зажигать Мендеш, затмивший на своем фланге замененного перед началом второго добавленного тайма Ямаля.
Забей после прострела парижского латераля Семеду — не было бы ни десятой в последних пятнадцати матчах ничьей в пиренейском дерби, ни серии пенальти. Но разве это проблема, когда в воротах Кошта, который может вытянуть три удара в одной серии, как на прошлогоднем первенстве Европы? В этот раз хватило одного сейва при подходе вечного неудачника Мораты.
И тут уже Роналду не сдержался и пустил слезу. В «Аль-Насре» он плакал от обидных поражений. Воскресным вечером в Мюнхене на лице 40-летнего гения были уже позабытые слезы счастья. Это все еще его настоящее, а Португалия — первый в истории двукратный победитель Лиги наций!
Автор: Андрей Кузичев