Будущее Ямаля еще не наступило. Роналду забил в финале Лиги наций, а Диогу Кошта вытянул для Португалии серию пенальти

«Он очень хорош, находится в клубе и в сборной, где ему серьезно помогают. Он развивается в благоприятной среде, чтобы проявить все свои качества. Я прошу об одном: позвольте ему расти спокойно и не давите на него. Лучшее, что мы можем сделать для футбола, — позволить ему спокойно развиваться, чтобы потом наслаждаться его игрой много лет. Этим ему можно помочь. С него нужно снять давление, оставить в покое и позволить идти своим путем», — заметил португалец. И добавил, что Криштиану против кого-то — это истории для СМИ, а в жизни так просто все не работает, потому что впереди противостояние двух команд.