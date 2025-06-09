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Будущее Ямаля еще не наступило. Роналду забил в финале Лиги наций, а Диогу Кошта вытянул для Португалии серию пенальти

Обыграв испанцев, португальцы стали двукратными победителями Лиги наций.

Источник: Reuters

Когда на старте плей-офф ЧМ-2018 Мбаппе разрывал аргентинскую оборону, только и разговоров было о том, что в Казани мы видели наступление будущего, а эра Месси и Криштиану Роналду подходит к концу. Три года спустя те же мысли посетили всех, кто видел, как уже в Лиге чемпионов на «Камп Ноу» на реализованный Лео пенальти еще выступавший за «ПСЖ» Килиан ответил хет-триком. Но прошло время, великий аргентинец зимой 2022-го все-таки пришел к своей мечте и стал чемпионом мира, а Франции в величайшем финале не помог еще один «трюк со шляпой» в исполнении Мбаппе.

Футбол
Лига наций А 2024/2025
Финал, 8.06.2025, 22:00
Португалия
2
Испания
2

И еще неизвестно, чем все закончится, если будущим летом на ЧМ-2026 французы с аргентинцами встретятся вновь. Будущее наступит потом, а пока есть настоящее, в котором и соперничество Месси с Мбаппе продолжается, и параллельно возможны встречи 40-летнего Криштиану Роналду с годящимся ему в сыновья 17-летним Ямалем. Только ради такого сюжета УЕФА стоило придумать Лигу наций! Причем португалец, которого Ламин назвал легендой, накануне высказался по-отечески.

«Он очень хорош, находится в клубе и в сборной, где ему серьезно помогают. Он развивается в благоприятной среде, чтобы проявить все свои качества. Я прошу об одном: позвольте ему расти спокойно и не давите на него. Лучшее, что мы можем сделать для футбола, — позволить ему спокойно развиваться, чтобы потом наслаждаться его игрой много лет. Этим ему можно помочь. С него нужно снять давление, оставить в покое и позволить идти своим путем», — заметил португалец. И добавил, что Криштиану против кого-то — это истории для СМИ, а в жизни так просто все не работает, потому что впереди противостояние двух команд.

На первых минутах об этом вспомнилось, когда Роналду забрал мяч у Ямаля и разогнал контратаку. Это была не дуэль звезд, а итог давления на испанского вундеркинда сразу трех португальцев. Первый опасный удар и вовсе нанес номинальный опорник Жоау Невеш, которого Роберто Мартинес продолжает использовать на позиции правого защитника. Испанцы ответили потенциально голевыми ударами Педри и Нико Уильямса в сантиметрах от цели. А забил совсем уж неожиданный герой — исполняющий роль волнореза в средней линии «Красной фурии» Субименди, в пользу которого оказались рикошеты и ошибка Жоау Невеша после мягкого заброса Ямаля к площади ворот.

Источник: Reuters

Продолжение получилось столь же неординарным. Да, за мяч зацепился открывшийся на грани офсайда Роналду, но забил Нуну Мендеш, включившийся под передачу с бровки от Педру Нету. Чтобы в полной мере оценить успехи неожиданных героев, отметим: Субименди забил за сборную второй раз в карьере (в групповом раунде был победный мяч в ворота Дании). А Мендеш в своем самом результативном сезоне (шесть голов) наконец-то открыл лицевой счет в 37-м матче за национальную команду.

Источник: Reuters

В общем, те, чьи лица украшали афишу матча, исполнили в голевых атаках роли второго плана. На первом же были совсем другие люди. Хотя уже надо привыкнуть к тому, что, когда доходит до финалов, в дело включается золотая нога 47-го размера. Только на токийской Олимпиаде-2020 гола Ойярсабаля не хватило для золота, которое досталось Бразилии (1:2). В остальных случаях результативный удар одного из главных патриотов «Реал Сосьедад» становился гарантией успеха. Микель принес своему клубу первый за 34 года трофей в финале Кубка Испании, а прошлым летом сделал «Красную фурию» чемпионом Европы.

Источник: Reuters

Так что когда Ойярсабаль пустил мяч мимо Диогу Кошты после проникающего паса Педри, это виделось добрым знаком для команды Луиса де ла Фуэнте. Но Португалия с этим, само собой, мириться не собиралась. В перерыве Мартинес снял с игры Жоау Невеша и Франсишку Консейсау, вместо молодости поставив на опыт Нелсона Семеду и Рубена Невеша. Эффект от их появления на поле еще предстоит оценить экспертам по тактике, но все определяет результат, а через четверть часа на табло мюнхенской арены зажглась вторая «двойка». Очередное включение Мендеша, рикошет от пятки Ле Нормана, и перелетевший через освистываемого в Германии Кукурелью мяч в сетку с лета отправил Роналду.

Источник: Reuters

Король еще в игре! И как же больно было видеть его вынужденную замену в конце основного времени. Но мы ведь что-то похожее уже наблюдали — в победном для Португалии финале Евро-2016, где Роналду сломался уже на 10-й минуте. В этот раз он не плакал от боли, так как, похоже, изначально играл не полностью здоровым. И не метался по технической зоне, затмевая собой главного тренера. Кришу было на кого положиться.

Девять лет назад это был автор золотого гола и будущий чемпион России в составе «Локомотива» Эдер. Сейчас дополнительные полчаса обеспечил Диогу Кошта, вытянувший из-под перекладины удар вернувшего в испанскую сборную после шестилетней паузы Иско. В овертайме же продолжал зажигать Мендеш, затмивший на своем фланге замененного перед началом второго добавленного тайма Ямаля.

Забей после прострела парижского латераля Семеду — не было бы ни десятой в последних пятнадцати матчах ничьей в пиренейском дерби, ни серии пенальти. Но разве это проблема, когда в воротах Кошта, который может вытянуть три удара в одной серии, как на прошлогоднем первенстве Европы? В этот раз хватило одного сейва при подходе вечного неудачника Мораты.

Источник: Reuters

И тут уже Роналду не сдержался и пустил слезу. В «Аль-Насре» он плакал от обидных поражений. Воскресным вечером в Мюнхене на лице 40-летнего гения были уже позабытые слезы счастья. Это все еще его настоящее, а Португалия — первый в истории двукратный победитель Лиги наций!

Автор: Андрей Кузичев