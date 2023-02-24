«Волга» Ульяновск — «Зенит»: прогнозы и ставки

Прогноз на матч

«Зенит» был третьим на групповой стадии Кубка России, поэтому в плей-офф отправился в нижнюю часть сетки. Тут уже нет права на поражение, проигравший выбывает из турнира. По состоянию поля в Ульяновске были вопросы, питерцы предлагали вариант с «Газпром ареной», если РФС не примет поле на домашнем стадионе «Волги». Но в итоге качество газона устроило комиссию РФС, так что «Зенит» ждет сложный выезд. Главный вопрос, кого выставит Семак? Родригао, Барриос и Малком точно пропустят, потому что получили бан на 6 матчей. Новичок Ренан только осваивается в команде, молодой бразилец, скорее всего, будет в резерве. Вероятно, шанс получат те, кто обычно получают мало практики: Бакаев, Адамов, Ерохин и другие.

Интересно, «Волга» далеко продвинулась в Кубке России, хотя в Первой лиге стоит на вылет. Ульяновцы занимают 17-е место из 18, у них всего три победы в 20 турах. «Волга» — одна из худших команд в атаке (всего 15 голов) и обороне (пропустила 29 мячей). Клуб отреагировал на это сменой тренера, с ноября командой руководит Жуков, работавший до этого с «Томью». При новом тренере «Волга» выиграла 4 матча из 6, в том числе у «Нефтехимика» и «Кубани» в Кубке. В феврале ульяновцы подписали трех легионеров: нигерийского защитника Стивена и форвардов Момо из Гвинеи и бразильца Аллефа. Из потерь — уход опытного полузащитника Сапеты.

На что ставить

«Зенит» в двух предыдущих розыгрышах поплатился за не очень серьезное отношение к Кубку России. Чемпион страны вылетал от «Алании» и тульского «Арсенала». Недавнее поражение от иранского «Сепахана» 0:2 тоже заставляет задуматься, хоть это был товарищеский матч. В то, что питерцы проиграют в Ульяновске, букмекеры не верят, коэффициент на победу «Зенита» 1,17. И все же легкой прогулки тут не будет. Главный фактор — тяжелое поле и холодная погода. Для зенитовских бразильцев играть в таких условиях непривычно. Разгрома тут вряд ли стоит ждать — футболисты «Волги» при своих болельщиках (а на стадионе будет аншлаг) выложатся на максимум. Будет много борьбы, единоборств, креативить у чужой штрафной и создавать моменты — сложно. Поэтому интересно выглядит победа «Волги» с форой +2 — на сайте и в приложении БК Olimpbet на это можно поставить за 1,95.

Еще один вариант — общее количество голов. Судя по коэффициентам, тут их ждут много. И если бы матч проходил в теплую погоду на хорошем поле, с этим можно было бы согласиться. Здесь же стоит присмотреться к тоталу меньше 3 — за отличный коэффициент 2,0. Если же вы уверены в «Зените», то можно выбрать комбинированную ставку: П2 и тотал меньше 3,5 за 1,89.

Андрей Санталов

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