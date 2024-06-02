Футболисты «Балтики» и «Зенита» встретятся в суперфинале Кубка России

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Калининградская «Балтика» и петербургский «Зенит» выявят обладателя Фонбет — Кубка России в суперфинале.

Перед игрой будет расширенная развлекательная программа для болельщиков. Пришедшие на стадион смогут поиграть в футбол, сделать аквагрим, взять автографы в том числе у бывших игроков сборной России Павла Погребняка и Максима Канунникова. Перед началом матча запланировано выступление специального гостя, гимн России, как сообщили ТАСС в департаменте мероприятий Российского футбольного союза (РФС), исполнит народный артист РФ Олег Газманов вместе с хором «Домисолька». После игры пройдет парад участников Кубка России, с песней «Новый герой» выступит группа «Мираж», в перерыве игры группа «Моя Мишель» исполнит композицию «Зима в сердце».

Футбол Кубок России 2023/2024 Суперфинал, 2.06.2024, 18:00 Балтика - Зенит -

26 апреля исполком РФС принял решение провести суперфинал Кубка России в «Лужниках». Продажа билетов на игру стартовала 21 мая. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил ТАСС в субботу, что на матч продано порядка 40 тыс. билетов.

«Напоминаю, что коммерческая вместимость чуть меньше, чем полная вместимость всех “Лужников”. Мы рассчитываем, что порядка 45 тыс. болельщиков или больше будет завтра на трибунах», — сказал он.

1 июня в рамках Всероссийского дня футбола в «Лужниках» прошел матч болельщиков «Балтики» и «Зенита», победу в товарищеской игре одержали поклонники калининградской команды (8:2).

Состояние команд

На пути к суперфиналу «Балтика» заняла второе место в группе С, первым стал «Зенит». На стадии плей-офф «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» петербургская команда прошла московское «Динамо» (0:1, 2:1), столичный «Спартак» (2:1, 0:0) и ЦСКА (1:1, 0:0, 5:4 — по пенальти). «Балтика» в четвертьфинале плей-офф «пути РПЛ» прошла столичный «Локомотив» (2:2, 1:1, 7:6 — по пенальти), далее уступила ЦСКА (0:1, 0:2). Во втором этапе ½ финала плей-офф «пути регионов» калининградская команда на выезде обыграла «Ростов» со счетом 1:0, а в финале — на своем поле московский «Спартак» (1:0).

По итогам РПЛ «Балтика» заняла предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице и покинула состав участников высшего дивизиона. «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом России.

Действующее соглашение главного тренера Сергея Игнашевича с «Балтикой» истекает в конце июня, он заявил, что его будущее будет обсуждаться после суперфинала.

«Пока этот вопрос не обсуждался, от результата игры ничего не будет зависеть, — сказал Игнашевич журналистам. — Мы забыли чемпионат, который неудачно сложился, нет смысла возвращаться. Для меня и клуба многое значит этот финал, не так много трофеев в коллекции нашей команды. Мы рассчитываем на всех игроков. Конечно, о “Зените” больше расскажет Сергей Богданович Семак (главный тренер “Зенита” — прим. ТАСС), это одна из сильнейших команд в нашей лиге, уровень исполнительского мастерства у них очень высокий, вариативная команда с несколькими схемами. Высокое исполнительное мастерство позволяет быть тактически гибкими. Мы приложим все усилия для победы, выдадим лучший матч, надеюсь, что удача будет на нашей стороне, рассчитываем на поддержку болельщиков».

Также Игнашевич сообщил, что рассчитывает на участие всех игроков в матче.

Семак отметил, что пока остается под вопросом остается участие в матче защитников Дугласа Сантоса и Марио Фернандеса.

«Остался один турнир, если есть у нас выбор между чемпионатом и кубком, то мы всегда будем делать выбор в пользу чемпионата, безусловно, это главная цель, озвученная руководством, — сказал Семак журналистам. — Но есть спортивный характер, желание побеждать всегда и везде, независимо от того, кто выходит. В суперфинале будут принимать участие те, кто готов, сильнейшие на сегодняшний день. Что касается Дугласа Сантоса, то он пока, к сожалению, не тренируется, шансы принять участие в матче есть, но пока участие Дугласа под вопросом. Плюс Марио Фернандес. У некоторых игроков также есть некоторые проблемы, но будем надеяться, что эти проблемы не помешают им принять участие в матче».

— Сложно ответить на вопрос о том, против кого играть сложнее: против команды, у которой концовка [РПЛ] сложилась неудачно, или команды, у которой положительно все получилось. Это кубок, отдельная игра, шанс для нас, шанс для «Балтики» войти в историю, мотивация запредельная. Что касается игры «Балтики», то весеннюю часть команда провела очень хорошо, если говорить о качестве игры и количестве созданных моментов. Но, к сожалению, не добрали очки, возможно, в тех матчах, когда они должны были это сделать. Эти потери стали ключевыми касаемо игры в чемпионате. Кубок — это кубок, я думаю, что все забыли уже чемпионат и готовятся именно к финалу, это касается и нас, надеюсь, и футболистов «Балтики», — добавил Семак.

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