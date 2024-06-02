«Зенит» в пятый раз выиграл Кубок России по футболу

В составе победителей забитыми мячами отметились Нино (81-я минута) и Нуралы Алип (90+5). У проигравших отличился Алекс Фернандес (40). Игроком матча был признан голкипер «Балтики» Евгений Латышонок. «Зенит» ранее в шестой раз подряд стал чемпионом России. В матче за Суперкубок России «Зенит» 13 июля сыграет с «Краснодаром», который занял второе место в чемпионате страны.

«Зенит» в пятый раз стал победителем Кубка России, ранее команда добивалась победы в турнире в 1999, 2010, 2016 и 2020 годах, еще один раз команда становилась обладателем Кубка СССР (1944). По числу побед в Кубке России «Зенит» вышел на чистое третье место, обойдя московский «Спартак», у которого четыре титула. Больше в соревновании побеждали столичные «Локомотив» (9) и ЦСКА (8), который выиграл кубок в 2023 году.

«Балтика» впервые дошла до решающего матча Кубка России. Ранее лучшим достижением команды в турнире был четвертьфинал в сезоне-2021/22. На этой стадии клуб из Калининграда проиграл московскому «Динамо» (1:1, 4:5 — после серии пенальти).

В сезоне-2023/24 «Зенит» оформил так называемый золотой дубль — в одном сезоне сине-бело-голубые выиграли чемпионат России и кубок страны. Ранее «Зенит» делал золотой дубль в 2010 и 2020 годах. В российской истории дубль делали также «Спартак» (1994, 1998) и ЦСКА (2005, 2006, 2013).

Сергей Семак завоевал 12-й титул в качестве главного тренера — все трофеи он выиграл с «Зенитом». Он делит первое место по этому показателю среди российских тренеров вместе с Юрием Семиным, который побеждал в турнирах исключительно с «Локомотивом». По 11 титулов на счету Олега Романцева и Валерия Газзаева.

Итоги и формат турнира

В плей-офф Кубка России команды были разделены на «путь Российской премьер-лиги» и «путь регионов». Команды РПЛ до этого провели матчи группового этапа, остальные клубы прошли шесть раундов «пути регионов», определив четырех сильнейших. В четвертьфиналах «пути регионов» Кубка России встречались команды, занявшие третьи места в группах «пути РПЛ», и победители шестого раунда «пути регионов».

Плей-офф прошел по системе Double elimination (вылет из турнира после двух поражений). На каждой стадии плей-офф «пути РПЛ», за исключением финала, проигравшая команда опускалась в соответствующую стадию плей-офф «пути регионов». Команды из плей-офф «пути регионов» покидали турнир после первого поражения.

На пути к суперфиналу «Балтика» заняла второе место в группе С, первым стал «Зенит». На стадии плей-офф «пути Российской премьер-лиги» петербургская команда прошла московское «Динамо» (0:1, 2:1), столичный «Спартак» (2:1, 0:0) и ЦСКА (1:1, 0:0, 5:4 — по пенальти). «Балтика» в четвертьфинале плей-офф «пути РПЛ» прошла столичный «Локомотив» (2:2, 1:1, 7:6 — по пенальти), далее уступила ЦСКА (0:1, 0:2). Во втором этапе ½ финала плей-офф «пути регионов» калининградская команда на выезде обыграла «Ростов» со счетом 1:0, а в финале — на своем поле московский «Спартак» (1:0).