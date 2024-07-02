Матч «Спартака» и «Динамо» в Кубке России по футболу пройдет 31 июля

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Матч первого тура группового этапа «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Фонбет — Кубка России по футболу между столичными «Спартаком» и «Динамо» пройдет 31 июля. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Встреча состоится на домашнем стадионе «Спартака» и начнется в 18:30 мск. В этот же день «Химки» примут «Оренбург», «Краснодар» дома сыграет с ЦСКА, «Ахмат» встретится с «Пари НН». 30 июля состоятся игры «Локомотив» — «Ростов», «Рубин» — «Акрон» и «Зенит» — «Факел». 1 августа махачкалинское «Динамо» примет самарские «Крылья Советов».

Две лучшие команды из каждой группы выйдут в плей-офф «пути РПЛ». Клубы, занявшие третьи места, сыграют в плей-офф «пути регионов».

Плей-офф пройдет по системе Double elimination (вылет из турнира после двух поражений). На каждой стадии плей-офф «пути РПЛ», за исключением финала, проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию плей-офф «пути регионов». Команды из плей-офф «пути регионов» будут покидать турнир после первого поражения.