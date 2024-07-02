Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
1-й тайм
Австрия
Турция
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Румыния
Нидерланды
Футбол. Чемпионат Европы
30.06
Англия
Словакия
Футбол. Чемпионат Европы
30.06
Испания
Грузия
Футбол. Чемпионат Европы
1.07
Франция
Бельгия
Футбол. Чемпионат Европы
1.07
Португалия
Словения
П 3:0
Все события
Футбол. Кубок России. Последние результаты
2.06
Балтика
Зенит
15.05
Зенит
ЦСКА
П 5:4
14.05
Балтика
Спартак
2.05
ЦСКА
Зенит
2.05
Ростов
Балтика
1.05
Динамо
Спартак
17.04
Зенит
Спартак
17.04
Урал
Ростов
Футбол. Кубок России. Все результаты
21:59 (мск), источник: ТАСС

Матч «Спартака» и «Динамо» в Кубке России по футболу пройдет 31 июля

Встреча состоится на домашнем стадионе красно-белых.

Зенит
Спартак
ДинамоКубок России: результаты и календарь
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Матч первого тура группового этапа «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Фонбет — Кубка России по футболу между столичными «Спартаком» и «Динамо» пройдет 31 июля. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Встреча состоится на домашнем стадионе «Спартака» и начнется в 18:30 мск. В этот же день «Химки» примут «Оренбург», «Краснодар» дома сыграет с ЦСКА, «Ахмат» встретится с «Пари НН». 30 июля состоятся игры «Локомотив» — «Ростов», «Рубин» — «Акрон» и «Зенит» — «Факел». 1 августа махачкалинское «Динамо» примет самарские «Крылья Советов».

Две лучшие команды из каждой группы выйдут в плей-офф «пути РПЛ». Клубы, занявшие третьи места, сыграют в плей-офф «пути регионов».

Плей-офф пройдет по системе Double elimination (вылет из турнира после двух поражений). На каждой стадии плей-офф «пути РПЛ», за исключением финала, проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию плей-офф «пути регионов». Команды из плей-офф «пути регионов» будут покидать турнир после первого поражения.

Действующим обладателем Кубка России является петербургский «Зенит», который в суперфинале обыграл калининградскую «Балтику» (2:1).

Читайте также от «ТАСС»
"У меня стали отниматься потихоньку ноги, затем и руки, я стала плохо разговаривать"
Винер о реакции поляков: это уже истерика, самая настоящая истерика
Юран назвал двух выделяющихся футболистов из России
Американец подписал контракт с ЦСКА в шахте
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь