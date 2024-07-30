Новый сезон Кубка России стартует матчами «пути РПЛ» и «пути регионов»

Источник: https://vk.com/russiancup

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Программа первого тура группового этапа «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Фонбет — Кубка России откроется во вторник тремя матчами, в этот день состоятся игры «Рубин» — «Акрон», «Локомотив» — «Ростов» и «Зенит» — «Факел». Также в этот день пройдут пять матчей первого раунда «пути регионов».

В одном из первых матчей первого тура «пути РПЛ» московский «Локомотив» дома сыграет с «Ростовом», встреча пройдет на «РЖД-Арене» и начнется в 18:30 мск. В прошлом сезоне Кубка России команды также встречались на групповом этапе, они обменялись домашними победами. После этого «Ростов» в двух матчах ¼ финала плей-офф «пути РПЛ» уступил ЦСКА (1:1, 0:2), «Локомотив» — калининградской «Балтике» (2:2, 1:1, 6:7 — по пенальти). Ростовчане завершили турнир на втором этапе ½ финала плей-офф «пути регионов», уступив «Балтике» (0:1), железнодорожники — на втором этапе ¼ финала «пути регионов», проиграв екатеринбургскому «Уралу» (0:1).

Обладатель Кубка России в составе «Локомотива» Динияр Билялетдинов считает, что игра с «Ростовом» не будет открытой. «Мне кажется, что “Локомотив” не будет играть вторым номером, будет играть своей системой, стараться, — сказал он ТАСС. — “Ростов” — непростой соперник, организованно обороняется и атакует, команда, которая без очевидных слабых мест. Но команда начнет разыгрывать, как обычно, от ворот, будет возможность подловить их на ошибке, но нужен хороший прессинг. Открытой игры все равно не будет, кубок тоже является долгим турниром, пока не до таких матчей».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241902&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Команды провели по два матча в новом сезоне РПЛ. «Локомотив» обыграл дома тольяттинский «Акрон» (3:2) и уступил в гостях московскому «Динамо» (1:3). «Ростов» дома сыграл вничью с ЦСКА (0:0), а на выезде победил самарские «Крылья Советов» (3:1). В прошлом сезоне РПЛ «Ростов» и «Локомотив» также обменялись домашними победами. В последний раз ростовчане обыграли железнодорожников в Москве 3 октября 2021 года, тогда встреча завершилась со счетом 2:1. В группе B с «Локомотивом» и «Ростовом» выступают также «Оренбург» и подмосковные «Химки», они проведут матч 31 июля.

Также во вторник пройдут матчи группы D. Встреча между казанским «Рубином» и тольяттинским «Акроном» начнется в 18:30 мск, петербургский «Зенит» на своем поле примет воронежский «Факел» (21:00 мск). «Зенит» после двух туров РПЛ набрал шесть очков, «Акрон» и «Рубин» — по три, «Факел» — ноль.

31 июля состоятся матчи «Химки» — «Оренбург», «Спартак» — «Динамо», «Ахмат» — «Пари Нижний Новгород», «Краснодар» — ЦСКА. 1 августа пройдет игра между махачкалинским «Динамо» и «Крыльями Советов».

Медиафутбольные клубы снова в Кубке России

Сезон Кубка России стартует матчем первого раунда «пути регионов» между московским клубом Медиалиги 2Drots и столичным «Строгино», игра пройдет на стадионе «Москвич» и начнется в 16:00 мск. 2Drots принимал участие в двух последних розыгрышах Кубка России. В прошлом сезоне московская команда дошла до четвертого раунда «пути регионов», достигнув рекордного результата для медийных команд, она обыграла «Сахалин» (2:0), «Муром» (3:1) и кировское «Динамо» (2:0) и уступила «Химкам» (0:2). В сезоне-2022/23 клуб дошел до второго раунда «пути регионов», где уступил «Текстильщику» (1:1, 3:5 — по пенальти). Московская команда получила право выступить в Кубке России, выйдя в финал прошлого сезона Медиалиги, в решающем матче она уступила «Броук бойз» (0:3).

В новом сезоне Кубка России, как и в прошлом, выступят три команды из Медиалиги. 31 июля свою историю в турнире начнет команда «Броук бойз», встреча против «Кванта» пройдет в Одинцове и начнется в 18:00 мск. 1 августа в третий раз в истории в кубке страны сыграет московский «Амкал», команда сыграет против «Коломны» в Москве. В прошлом сезоне «Амкал» дошел до второго раунда «пути регионов», команда обыграла ногинское «Знамя» (3:2) и уступила «Текстильщику» (0:0, 3:4 — по пенальти). В сезоне-2022/23 «Амкал» дошел до третьего раунда, победив «Зоркий» из Красногорска (1:1, 8:7 — по пенальти), «Тверь» (1:0) и проиграв петербургской «Звезде» (2:2, 2:4 — по пенальти).

Также в первом раунде «пути регионов» состоятся матчи «Оргэнергострой» — «Лада-Тольятти», «Ильпар» — «Уралец-ТС», «Кубань-Холдинг» — «Дружба», «Череповец — СШОР Витязь» — «Динамо» (Вологда) (все — 30 июля), «Анри» — «Динамо-Владивосток», «Темп» — «Динамо-Барнаул», «Победа» — «Ангушт», «СШОР 1 — Кристалл» — «Звезда» (Санкт-Петербург), «Ленинградец» — «Динамо» (Санкт-Петербург), «Нарт» — «Биолог-Новокубанск», «Псков» — «Луки-Энергия» (все — 31 июля), «Сокол» — «Волна», ZOV — «Торпедо-Владимир», «Кировец-Восхождение» — «Тверь» (все — 1 августа).

В июле казанский «Сокол» был выставлен на продажу на «Авито», как сообщил ТАСС исполняющий обязанности главного тренера команды, это решение было связано с тем, чтобы закрыть долги по зарплате и попытаться найти средства, чтобы доиграть чемпионат. Клуб выставили на продажу за 5,3 млн рублей. 16 июля спортивный директор «Сокола» Ильяс Минневалиев сообщил ТАСС, что бизнесмен из Казани приобрел клуб. Тогда же главным тренером команды был назначен бывший вратарь казанского «Рубина», двукратный чемпион России Сергей Рыжиков. «Сокол» выступает в дивизионе Б Леон — Второй лиги, клуб был основан в 2018 году и изначально носил название «Смена».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241253&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

О формате Кубка России

5 июня пресс-служба Российского футбольного союза сообщила, что Кубок России сохранит свой формат. С сезона-2022/23 турнир разделен на «путь РПЛ» и «путь регионов». На групповом этапе «пути РПЛ» команды сыграют шесть матчей в два круга, клубы, занявшие первые два места в каждой группе, отправятся в плей-офф «пути РПЛ», ставшие третьими продолжат играть в «пути регионов». В «пути регионов» до плей-офф нужно пройти шесть раундов.

На каждой стадии плей-офф «пути РПЛ», за исключением финала, проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию плей-офф «пути регионов». Команды из плей-офф «пути регионов» будут покидать турнир после первого поражения.