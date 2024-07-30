11:0 за три матча: «Зенит» перемалывает всех. Новая жертва — «Факел» | Источник: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

Первый домашний матч

На старте сезона «Зенит» не просто страшен, а пугающе безупречен. В первых матчах сине-бело-голубые забили по четыре мяча в трех волжских городах — Волгограде, Самаре и Казани — и теперь вернулись в Санкт-Петербург, где сильно соскучились по своим болельщикам.

Под первую домашнюю игру петербургский клуб подготовил красочный презентационный ролик, а перед стартовым свистком на газоне «Газпром Арены» появился гигантский баннер с юбилейным шевроном и слоганом «Все в наших цветах».

«Вираж» тоже подготовился: перед матчем фанаты развернули полотно с изображением легендарного вратаря «Зенита» Леонида Иванова и афишей матча Кубка СССР с московским «Динамо», который состоялся ровно 80 лет назад. В том 1944 году ленинградцы выиграли первый трофей в своей истории.

«Зенит» имеет полное право на помпезное представление, ведь в прошлом сезоне выиграл все три турнира и этот начал с очередного трофея. Но задача в столетний сезон сложна: защитить все титулы, в том числе звание обладателя FONBET Кубка России.

Серьезная ротация с обеих сторон

Из группы сине-бело-голубым будет сложнее не выйти, чем попасть в плей-офф Пути РПЛ: в квартете с «Рубином», «Акроном» и «Факелом» «Зенит» выглядит жирнейшим фаворитом, что доказал уже в стартовом туре.

При этом на игру с воронежцами Сергей Семак выставил совсем не оптимальный состав: из безусловной основы в нем оказались только Нино и Барриос. А Клаудиньо вообще не попал в заявку, что породило очередную волну слухов о вероятном трансфере бразильца во «Фламенго» или куда-то еще.

Семак еще и решил поэкспериментировать со схемой: «Зенит» начал игру по расстановке 4−4−2 с ромбом в центре поля, причем в паре с Сергеевым вышел вингер Мантуан, а капитан Ерохин исполнял роль «десятки». Игорь Черевченко тоже перетряхнул состав: в основе «Факела» вообще не было игроков, которые вышли в стартовом составе на субботний матч с «Акроном».

Гол Ерохина

Воронежцы ожидаемо припарковали автобус у своей штрафной и даже не претендовали на контроль мяча. «Зенит» с подобной тактикой соперника сталкивался в субботу на матче с «Рубином», но тогда на поле находились Глушенков, Вендел и другие лидеры команды, а сейчас взламывать оборону противника было тяжелее. Местами игра «Зенита» в первом тайме напоминала весеннюю, когда чемпион регулярно мучился с аутсайдерами.

Несколько неплохих моментов сине-бело-голубые создали: в одном из них Мантуан чуть не убежал один на один, в другом Алип неожиданно расчехлил пушку. Но гол все же пришел со стандартного положения: Артур исполнил угловой точно на Ерохина, и Александр открыл счет.

Гол подоспел вовремя. Кажется, если бы не угловой, то «Зенит» продолжил бы нервно искать щели в плотной обороне «Факела», и не факт, что нашел бы их. Строго говоря, и после забитого мяча петербуржцы продолжили этим безуспешно заниматься, но при счете 1:0 вскрывать чужую защиту намного приятнее, чем при 0:0.

И снова разгром

В перерыве Семак наконец-то дал игровое время воспитаннику «Зенита» Васильеву, который заменил Барриоса. Черевченко тоже сделал перестановку, освежившую игру: вышедший на поле Марков уже в начале второго тайма вывел Брахими на ударную позицию — чуть мимо штанги. А на 64-й минуте Марков уже сам замыкал размашистую атаку, но тоже не был точен.

«Зенит» половину второго тайма играл заметно ниже своего уровня и не создавал голевые моменты до 70-й минуты. Но затем забил. Вновь помог угловой: Гудиев махнул мимо мяча, а Черов срезал в свои.

Совпадение или нет, но «Зенит» забил второй после появления на поле уже легендарной связки Вендел — Глушенков. Третий гол спродюсировал как раз Максим: воронежцы дали ему целый вагон времени, за которое он нашел Ерохина в штрафной — Гудиев, правда, в блестящем прыжке отразил мяч, но на добивании подоспел Изидор. Француз отличился во втором матче подряд!

Вскоре Изидор мог вообще оформить дубль, однако его гол отменили из-за офсайда.

А еще через несколько минут гости остались в меньшинстве. Упомянутая выше связка вновь сработала: Вендел вывел Глушенкова на оперативный простор, а Максима снес Багамаев — лишение явной возможности забить и красная карточка защитнику «Факела».

В концовке воронежцы совсем бросили играть, а «Зенит» куражился, но не забил. До четырех на этот раз не дотянул, но и трех хватило.