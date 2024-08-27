Группы без риска: чего ждать от ключевых матчей очередного тура Кубка России

Предстоящий третий тур группового этапа Кубка России по футболу не отмечен матчами с топовой вывеской, но почти каждый из них имеет серьезное турнирное значение, так как ни в одной из четырех групп «Пути РПЛ» пока нет явных аутсайдеров.
Ключевыми матчами можно назвать противостояние московского «Спартака» с махачкалинским «Динамо», московского «Локомотива» с «Химками», а также визит петербургского «Зенита» в Самару к «Акрону» и московского ЦСКА к грозненскому «Ахмату».
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала)
После поражения от «Оренбурга» (0:2) в гостевом матче первого тура чемпионата России «Спартак» ни разу не проигрывал в нынешнем сезоне. Пять игр чемпионата закончились тремя победами и двумя ничьими. А в Кубке страны подопечные Деяна Станковича разгромили московское «Динамо» и обыграли в гостях самарские «Крылья Советов» (3:1).
Благодаря этому красно-белые с шестью очками лидируют в своей группе. И теперь попытаются закрепить успех по итогам встречи с махачкалинским «Динамо», дебютантом РПЛ.
Дагестанский коллектив тяжело стартовал в чемпионате, где после шести туров идет на 13-м месте в зоне переходных матчей, но в большинстве игр старается оказывать сопротивление любому сопернику. А в Кубке он начал с домашней победы над «Крыльями» (1:0) и выездного поражения от московского «Динамо» (1:2).
— Наша цель — победить в матче с махачкалинским «Динамо», мы очень серьезно относимся к этому сопернику, как и ко всем остальным, — сказал «Известиям» защитник «Спартака» Никита Чернов. — Для нас Кубок не менее важный турнир, что и чемпионат. Серьезно настраиваемся на ближайшую игру и постараемся закрепить довольно успешные результаты начала сезона. Последний матч в Питере против «Зенита» (0:0) мы провели достаточно хорошо. Надеюсь, перенесем это и на следующие игры, включая матч с махачкалинским «Динамо».
В другом матче группы А московское «Динамо» примет на своем поле самарские «Крылья Советов».
«Локомотив» — «Химки»
«Локомотив» после потери в межсезонье группы лидеров — Артема Дзюбы, Антона Миранчука, Рифата Жемалетдинова и перешедшего в «Зенит» Максима Глушенкова — неожиданно успешно проводит нынешнее лето. Вплоть до того, что в конце прошлой недели стал лидером чемпионата, опережая фаворита первенства «Зенит» на одно очко.
Ключевыми фигурами стали два 19-летних футболиста, в этом сезоне ставших регулярно выходить в стартовом составе, — полузащитник Алексей Батраков и нападающий Вадим Раков. Оба забивают голы и отдают голевые передачи почти в каждом матче как чемпионата, так и Кубка России, в котором «Локо» также лидирует в своей группе B. Сначала «железнодорожники» обыграли дома «Ростов» (1:0), а затем взяли верх в гостях над «Оренбургом» (3:2).
На три очка от красно-зеленых отстают «Ростов» и «Химки». Именно с подмосковным клубом «Локомотиву» предстоит играть дома третий матч Кубка.
Химчане в конце весны вернулись в РПЛ из первой лиги, провели масштабную селекцию, вернув своего лидера двухлетней давности Дениса Глушакова, защитника Александра Филина, а также приобретя таких знаковых игроков, как Антон Заболотный, Зелимхан Бакаев, Лукас Вера, и группу качественных легионеров.
Правда, всё это омрачилось странной отставкой главного тренера Андрея Талалаева в межсезонье. Тем не менее при сменившем его испанце Франко Артиге команда неплохо стартовала. В чемпионате «Химки» идут на 11-м месте вне зоны вылета и зоны переходных матчей. Особенно они отметились яркой игрой в последних двух турах. Именно в матче с подмосковным клубом первые в сезоне очки потерял действующий чемпион и фаворит нынешнего первенства «Зенит».
Причем в этой игре химчане скорее были ближе к победе, создав гораздо больше моментов и позволив питерцам сравнять счет только на последних минутах. А в минувшем туре они выдали яркую выездную встречу с «Ахматом» (3:3). В Кубке России «Химки» начали с домашней победы над «Оренбургом» (1:0) и проиграли в гостях «Ростову» (1:2).
— «Локомотив» проводит отличное начало сезона как по результату, так и по качеству игры, — поделился мнением с «Известиями» бывший нападающий и экс-член совета директоров «железнодорожников» Дмитрий Булыкин. — Особенно радует, что главный тренер команды Михаил Галактионов доверяет молодым. В «Локомотиве» вообще сейчас почти весь состав состоит из российских игроков, причем не очень возрастных. И это пример другим клубам, как можно работать на перспективу и при этом добиваться результата здесь и сейчас. При этом у них будет непростой соперник, поскольку «Химки» в нескольких матчах показали свой неплохой уровень, особенно в игре с «Зенитом». Но многое будет зависеть от того, какую ротацию на Кубок проведут обе команды. В целом по уровню игры основного состава и качеству резерва «Локомотив» выглядит фаворитом, но возможны любые неожиданности.
В еще одном матче группы B «Оренбург» примет дома «Ростов».
«Ахмат» — ЦСКА
Многие ждали быстрых результатов от ЦСКА после прихода в межсезонье на пост главного тренера Марко Николича. Но пока в чемпионате они набирают очки лишь в матчах со слабыми соперниками и идут на шестом месте с отставанием на пять баллов от лидирующего «Локо».
А в Кубке страны идут лишь на третьем месте с двумя очками после выездного поражения от «Краснодара» (0:1) и домашней победы в серии пенальти (4:2) над «Пари Нижний Новгород» после ничьей в основное время (1:1). Теперь армейцы едут в гости к грозненскому «Ахмату», который провалил старт чемпионата и идет на последнем месте, а в Кубке идет вторым с тремя очками благодаря домашнему разгрому «Пари НН» (4:1) и поражению в гостях от «Краснодара» (0:1).
— Будет упорный матч с непредсказуемым результатом, — заявил «Известиям» бывший полузащитник ЦСКА и «Ахмата» Дмитрий Хомуха. — Армейцы сейчас выглядят неплохо, но нестабильно. В частности, не всегда могут свои моменты воплотить в голы и победы, как это было в дерби с «Локомотивом» (0:1). Выезд в Грозный будет для них непростым, поскольку «Ахмат» хоть и неудачно начал сезон, умеет нужным образом настроиться на любого соперника, особенно когда играет дома.
Во втором матче тура группы C «Пари Нижний Новгород» сыграет дома с «Краснодаром».
«Акрон» — «Зенит»
Еще две недели назад «Зенит» громил всех и в чемпионате, и в Кубке России. Лишь московское «Динамо» оказало ему сопротивление, проиграв с минимальным счетом 0:1 и едва не сравняв в концовке с пенальти, нереализованного Муми Нгамале. Но даже тогда преимущество петербургского клуба в игровом плане было очевидным.
Большинство экспертов сходились в том, что мало кто помешает «Зениту» выиграть седьмое чемпионство подряд. Но в последних двух турах что-то произошло. И ничьи с «Химками» и «Спартаком» вызывают вопросы не только из-за того, что сине-бело-голубые отдали лидерство в РПЛ «Локомотиву». Качество игры было такое, что подопечные Сергея Семака скорее должны радоваться этим ничьим и тому, что избежали поражений.
Отчасти эти проблемы можно связать с травмой Глушенкова, лучшего бомбардира чемпионата. Тем не менее в Кубке России «Зенит» по-прежнему лидирует. Играя не основным, но довольно сильным составом, питерцы разгромили дома воронежский «Факел» (3:0) и одержали выездную минимальную победу над казанским «Рубином» (1:0).
Выезд в Самару к тольяттинскому «Акрону» — шанс прервать начавшуюся неудачную серию в официальных матчах. Клуб из Самарской области — дебютант РПЛ, который показывает неплохой по качеству футбол, но пока набирает мало очков и находится в чемпионате на 14-м месте, в зоне переходных матчей, опережая двух аутсайдеров «Факел» и «Ахмат» лишь по дополнительным показателям. В Кубке подопечные Заура Тедеева начали с выездного разгромного поражения от «Рубина» (0:4) и победили в гостях «Факел» (2:1).
— Считаю, что даже при всех неудачных результатах мы показываем неплохой футбол, — отметил в разговоре с «Известиями» полузащитник «Акрона» Кирилл Данилин. — По игре проиграли только ЦСКА (0:4) и «Динамо» (0:2). А так много очков потеряли из-за отсутствия опыта, но я уверен, что со временем мы прибавим и будем успешно выступать как в чемпионате, так и в Кубке против любого соперника.
В другом матче группы D «Факел» встретится дома с «Рубином». Прошлая кубковая игра в Воронеже против «Акрона» была сыграна при пустых трибунах из-за запрета местными властями на территории области массовых мероприятий в связи с введением режима КТО в соседней Курской области. По той же причине был перенесен в Москву матч чемпионата против «Спартака» (0:3), который должен был пройти в Воронеже.
Однако матч с «Рубином» пройдет уже в Воронеже со зрителями, как это было и в минувшие выходные, когда «Факел» играл в чемпионате против «Оренбурга» (1:0).
Алексей Фомин