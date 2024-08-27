Группы без риска: чего ждать от ключевых матчей очередного тура Кубка России

— «Локомотив» проводит отличное начало сезона как по результату, так и по качеству игры, — поделился мнением с «Известиями» бывший нападающий и экс-член совета директоров «железнодорожников» Дмитрий Булыкин. — Особенно радует, что главный тренер команды Михаил Галактионов доверяет молодым. В «Локомотиве» вообще сейчас почти весь состав состоит из российских игроков, причем не очень возрастных. И это пример другим клубам, как можно работать на перспективу и при этом добиваться результата здесь и сейчас. При этом у них будет непростой соперник, поскольку «Химки» в нескольких матчах показали свой неплохой уровень, особенно в игре с «Зенитом». Но многое будет зависеть от того, какую ротацию на Кубок проведут обе команды. В целом по уровню игры основного состава и качеству резерва «Локомотив» выглядит фаворитом, но возможны любые неожиданности.