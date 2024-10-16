«Тюмень» вырвала победу у «Алании» в серии пенальти матча Кубка России

Игра проходила в Тюмени на стадионе «Геолог». Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Лапатухиным. Встреча закончилась победой хозяев. Итоговый счёт — 0:0 (4:3 пен.) в пользу клуба из Тюмени.