В РФС заявили об увеличении посещаемости матчей Кубка России

УФА, 18 октября. /ТАСС/. Матчи Фонбет — Кубка России в прошлом сезоне посетили более 1 млн человек, это стало возможным благодаря изменению подхода к работе с медийной составляющей. Об этом на панельной сессии: «Продвижение спорта в современном информационном пространстве» в рамках форума «Россия — спортивная держава» сообщила заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Эрика Сурикова.
«Зрители смотрят спорт ради эмоций, поэтому нужно создавать максимальное количество контента, ведь через это можно воспитывать молодое поколение. Мы стараемся делать Кубок России и сборную России более открытыми, чтобы зрители могли видеть бэкстейдж, — сказала Сурикова. — В марте мы презентовали новую платформу “Сильные вместе”, чтобы объяснить, почему сохраняется институт сборной, в рамках этого было создано много интересного контента. Мы презентовали новую форму в марте на площадке выставки “Россия”, актеры фильмов про Льва Яшина и Эдуарда Стрельцова выходили в форме национальной команды. В октябре футболисты сборной России посетили фильм “Федя. Народный футболист”, ребята делились своими эмоциями, это очень важно, также провели открытую тренировку. Мы двигаемся в разном направлении, важно делать интересный и увлекательный контент, чтобы через него привлекать болельщиков. Конечно, мы делаем ежегодные исследования, наблюдаем за вовлеченностью и интересами, важным показатель — тв-рейтинги, посты в социальных сетях и СМИ».
«Но главной составляющей для нас является посещаемость, люди должны купить билеты, прийти на стадион. В прошлом сезоне посещаемость матчей кубка составила более 1 млн человек, средняя посещаемость — 12 тыс. человек, что равно премьер-лиге, это стало возможным в том числе благодаря изменению медийного подхода. Что касается карты болельщика, то ее нет на Кубке России, но мы говорили, что закон принят, количество оформивших карту болельщика постоянно растет, в целом сейчас это уже не является сложностью для посещения матча. У нас есть проект “Лига легенд”, который мы реализуем, не видела негативных постов даже от тех блогеров, которые плохо настроены. Если все правильно, интересно и нужно для болельщиков, то получаешь реакцию ту, которую заслуживаешь», — добавил заместитель генерального секретаря РФС.
Сурикова рассказала, что РФС ведет работу над открытостью футболистов. «Советская школа не очень поощряла историю с общением игроков, — отметила Сурикова. — Надеемся, что чем больше мы будем работать в том числе и со сборной, тем будет лучше для всех, ведь это привлекает болельщиков. Исторически сложилось, что не было много общения. Но людям интересно узнать больше про спортсменов».
Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава» проходит в Уфе с 17 по 19 октября. Форум проводится с 2009 года, ранее его принимали Москва, Казань, Саранск, Якутск, Чебоксары, Доброград, Ульяновск, Нижний Новгород, Кемерово и Пермь.