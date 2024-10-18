В РФС заявили об увеличении посещаемости матчей Кубка России

«Но главной составляющей для нас является посещаемость, люди должны купить билеты, прийти на стадион. В прошлом сезоне посещаемость матчей кубка составила более 1 млн человек, средняя посещаемость — 12 тыс. человек, что равно премьер-лиге, это стало возможным в том числе благодаря изменению медийного подхода. Что касается карты болельщика, то ее нет на Кубке России, но мы говорили, что закон принят, количество оформивших карту болельщика постоянно растет, в целом сейчас это уже не является сложностью для посещения матча. У нас есть проект “Лига легенд”, который мы реализуем, не видела негативных постов даже от тех блогеров, которые плохо настроены. Если все правильно, интересно и нужно для болельщиков, то получаешь реакцию ту, которую заслуживаешь», — добавил заместитель генерального секретаря РФС.