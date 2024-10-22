Магия Ерохина снова сработала! Хотя «Факел» всё-таки зажал «Зенит»

«Факел» агрессивно начал встречу. Явно демонстрируя, что побеждать им понравилось. В пятницу команда совершила суперкамбэк в Грозном в меньшинстве. И во вторник захотела превратить это в тенденцию. Поэтому зрители увидели активный высокий прессинг и самоотдачу — два столпа, за счёт которых не самая мастеровитая команда может добиться результата. Однако первый опасный момент создали гости: на 15-й минуте мяч полетел с фланга в штрафную и опустился прямо перед Густаво Мантуаном, который немного не успел подставить ногу. Уже в следующей атаке шанс создали хозяева: мяч катился на Маркова, который был в штрафной, но нападающий махнул мимо, а партнёры не помогли.