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Сергей Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Факелом» в Кубке России

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил результат матча Фонбет Кубка России с «Факелом» (1:0).

Источник: Чемпионат.com

«Во-первых, поздравляю нашу команду с победой. Спасибо болельщикам нашей команды, которых приехало и пришло сегодня очень много. Слышно было, видно было. Им благодарность от нашей команды после матча.

Что касается самой игры, то те игроки, которые меньше играют, сыграли сегодня больше, получили определенную нагрузку и игровую практику. Слава богу, обошлось без травм. Победили, что тоже всегда приятно. Поэтому всё нормально, возвращаемся и будем готовиться к следующему матчу уже в чемпионате», — приводит слова Семака пресс-служба клуба.

Полузащитник гостей Александр Ерохин на 44-й минуте открыл счёт в матче. Этот гол стал единственным в игре.

Действующим обладателем Кубка России является «Зенит». В Суперфинале предыдущего розыгрыша команда Сергея Семака обошла калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.

Факел
0:1
Первый тайм: 0:1
Зенит
Футбол, Кубок России, Путь РПЛ. Группа D
22.10.2024, 16:15 (МСК UTC+3)
Факел
Главные тренеры
Дмитрий Пятибратов
Сергей Семак
Голы
Зенит
Александр Ерохин
(Педро)
44′
Составы команд
Факел
1
Виталий Гудиев
22
Игорь Юрганов
47
Сергей Божин
92
Сергей Брызгалов
90′
5
Табо Селе
20
Евгений Марков
88
Владислав Мастерной
28′
76′
11
Никита Моцпан
6
Дилан Мертенс
46′
8
Абдула Багамаев
7
Мохамед Браими
66′
64
Андрей Ивлев
17
Николай Гиоргобиани
66′
9
Алексей Каштанов
23
Вячеслав Якимов
46′
21
Михаил Щетинин
Зенит
16
Денис Адамов
4
Юрий Горшков
15
Вячеслав Караваев
55
Родригао
21
Александр Ерохин
79
Дмитрий Васильев
7
Александр Соболев
2
Дмитрий Чистяков
37′
25
Страхиня Эракович
77
Ильзат Ахметов
81′
70
Никита Вершинин
24
Педро
90′
Евгений Пшенников
31
Густаво Мантуан
46′
17
Андрей Мостовой
Статистика
2
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
9
Удары (всего)
7
1
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
2
0
Фолы
0
0
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Валентин Мурашов
(Россия, Москва)
Боковой судья
Артем Перов
(Россия)
ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАР
Александр Машлякевич
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Факел
Зенит
Кубок России: результаты и календарь