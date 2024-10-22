Сергей Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Факелом» в Кубке России

«Во-первых, поздравляю нашу команду с победой. Спасибо болельщикам нашей команды, которых приехало и пришло сегодня очень много. Слышно было, видно было. Им благодарность от нашей команды после матча.



Что касается самой игры, то те игроки, которые меньше играют, сыграли сегодня больше, получили определенную нагрузку и игровую практику. Слава богу, обошлось без травм. Победили, что тоже всегда приятно. Поэтому всё нормально, возвращаемся и будем готовиться к следующему матчу уже в чемпионате», — приводит слова Семака пресс-служба клуба.