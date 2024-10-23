«Оренбург» выиграл первый матч во главе с экс-тренером «Спартака»

Голы забили Ярослав Михайлов (10-я минута) и Алексей Барановский (33).
Матч не имел никакого значения для турнирной таблицы группы В. «Оренбург» с тремя очками занял последнее место, «Химки» (пять) стали третьими. У московского «Локомотива» 15 очков, у «Ростова» — 10. Они сыграют очный матч позднее 23 октября.
«Оренбург» выиграл первый матч под руководством Владимира Слишковича. Тренер, в прошлом сезоне работавший в московском «Спартаке», возглавил команду 7 октября.
Розыгрыш турнира в этом сезоне снова проходит по схеме с выбыванием после двух поражений (double elimination). По две лучшие команды из каждой группы выходят в верхнюю сетку плей-офф («путь РПЛ»), третий клуб попадает в нижнюю сетку («путь регионов», где изначально участвовали команды из всех остальных профессиональных лиг, а также несколько любительских клубов), четвертый завершает борьбу.