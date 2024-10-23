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«Оренбург» выиграл первый матч во главе с экс-тренером «Спартака»

Футболисты «Оренбурга» дома обыграли подмосковные «Химки» со счетом 2:0 в матче заключительного, шестого тура группового этапа Кубка России.

Источник: ФК «Оренбург»

Голы забили Ярослав Михайлов (10-я минута) и Алексей Барановский (33).

Матч не имел никакого значения для турнирной таблицы группы В. «Оренбург» с тремя очками занял последнее место, «Химки» (пять) стали третьими. У московского «Локомотива» 15 очков, у «Ростова» — 10. Они сыграют очный матч позднее 23 октября.

«Оренбург» выиграл первый матч под руководством Владимира Слишковича. Тренер, в прошлом сезоне работавший в московском «Спартаке», возглавил команду 7 октября.

Розыгрыш турнира в этом сезоне снова проходит по схеме с выбыванием после двух поражений (double elimination). По две лучшие команды из каждой группы выходят в верхнюю сетку плей-офф («путь РПЛ»), третий клуб попадает в нижнюю сетку («путь регионов», где изначально участвовали команды из всех остальных профессиональных лиг, а также несколько любительских клубов), четвертый завершает борьбу.

Оренбург
2:0
Первый тайм: 2:0
Химки
Футбол, Кубок России, Путь РПЛ. Группа B
23.10.2024, 16:30 (МСК UTC+3)
Газовик
Главные тренеры
Владимир Слишкович
Франк Артига
Голы
Оренбург
Ярослав Михайлов
10′
Алексей Барановский
33′
Составы команд
Оренбург
99
Николай Сысуев
31
Георгий Зотов
38
Артем Касимов
61
Семен Столбов
87
Данила Прохин
14
Ярослав Михайлов
20
Дмитрий Рыбчинский
16
Хорди Томпсон
55′
8
Иван Башич
18
Александр Коваленко
55′
6
Мохаммад Горбани
96
Алексей Барановский
81′
10
Саид Сахархизан
7
Эмирджан Гюрлюк
63′
9
Брайан Мансилья
Химки
96
Игорь Обухов
5
Данил Степанов
57′
6
Стефан Мелентиевич
10
Самину Квари Абдуллахи
77
Алекс Корредера
7
Илья Садыгов
2
Петар Голубович
62′
15
Диего Луна
13
Сергей Терехов
46′
26
Неманья Анджелкович
17
Илья Берковский
46′
97
Бутта Магомедов
55
Кирилл Капленко
69′
47
Расул Гусейнов
8
Кирилл Панченко
77′
32
Лукас Вера
Статистика
0
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Вера Опейкина
(Россия, Сочи)
Боковой судья
Денис Петров
(Россия, Астрахань)
Боковой судья
Альмир Хатмуллин
(Россия, Химки)
ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Ассистент ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Оренбург
Химки
Кубок России: результаты и календарь