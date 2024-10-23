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Слишкович прокомментировал победу «Оренбурга» над «Химками» в Кубке России

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович сказал, что его команда могла бы крупнее обыгрывать подмосковные «Химки» в матче Кубка России.

Источник: Чемпионат.com

«Мы доминировали весь первый тайм. Если бы мы чуть спокойнее играли с мячом, не всегда бы играли вперед, то мы смогли бы ещё три‑четыре забить. Во второй тайме нас устраивал счёт, перешли в средний блок, в итоге, кроме одного опасного момента на стандарте, “Химки” за 90 минут ничего не создали», — сказал Слишкович в эфире «Матч ТВ».

Сегодня состоялся матч 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались «Оренбург» и подмосковные «Химки». Команды играли на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Верой Опейкиной (Сочи). «Оренбург» одержал победу со счётом 2:0.

Оренбург
2:0
Первый тайм: 2:0
Химки
Футбол, Кубок России, Путь РПЛ. Группа B
23.10.2024, 16:30 (МСК UTC+3)
Газовик
Главные тренеры
Владимир Слишкович
Франк Артига
Голы
Оренбург
Ярослав Михайлов
10′
Алексей Барановский
33′
Составы команд
Оренбург
99
Николай Сысуев
31
Георгий Зотов
38
Артем Касимов
61
Семен Столбов
87
Данила Прохин
14
Ярослав Михайлов
20
Дмитрий Рыбчинский
16
Хорди Томпсон
55′
8
Иван Башич
18
Александр Коваленко
55′
6
Мохаммад Горбани
96
Алексей Барановский
81′
10
Саид Сахархизан
7
Эмирджан Гюрлюк
63′
9
Брайан Мансилья
Химки
96
Игорь Обухов
5
Данил Степанов
57′
6
Стефан Мелентиевич
10
Самину Квари Абдуллахи
77
Алекс Корредера
7
Илья Садыгов
2
Петар Голубович
62′
15
Диего Луна
13
Сергей Терехов
46′
26
Неманья Анджелкович
17
Илья Берковский
46′
97
Бутта Магомедов
55
Кирилл Капленко
69′
47
Расул Гусейнов
8
Кирилл Панченко
77′
32
Лукас Вера
Статистика
0
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Вера Опейкина
(Россия, Сочи)
Боковой судья
Денис Петров
(Россия, Астрахань)
Боковой судья
Альмир Хатмуллин
(Россия, Химки)
ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Ассистент ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Оренбург
Химки
Кубок России: результаты и календарь