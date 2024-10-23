Слишкович прокомментировал победу «Оренбурга» над «Химками» в Кубке России

«Мы доминировали весь первый тайм. Если бы мы чуть спокойнее играли с мячом, не всегда бы играли вперед, то мы смогли бы ещё три‑четыре забить. Во второй тайме нас устраивал счёт, перешли в средний блок, в итоге, кроме одного опасного момента на стандарте, “Химки” за 90 минут ничего не создали», — сказал Слишкович в эфире «Матч ТВ».