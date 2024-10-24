Сенсация в Кубке: «Краснодар» избежал игры с «Зенитом», вылетев в Путь регионов. У «Пари НН» — супергол на 90+3-й!

Поражение в матче с «Нижним» означало для «Краснодара» вылет в нижнюю сетку, но, возможно, кубанцы этому не сильно расстроились, так как избежали встречи в первом раунде плей-офф с действующим чемпионом и обладателем Кубка России «Зенитом». Петербургский клуб тоже наверняка вздохнул с облегчением, ведь именно «Краснодар» нанес сине-бело-голубым единственное поражение в текущем чемпионате. Теперь команда Сергея Семака сойдется с «Ахматом», замыкающим таблицу РПЛ.