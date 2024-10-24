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Сенсация в Кубке: «Краснодар» избежал игры с «Зенитом», вылетев в Путь регионов. У «Пари НН» — супергол на 90+3-й!

Фантастическая развязка в группе С.

Источник: ФК «Краснодар»

Групповой этап FONBET Кубка России завершится в четверг, однако уже в среду стали известны все пары ¼ финала Пути РПЛ. В первом раунде верхней сетки плей-офф друг с другом встретятся:

• «Спартак» — «Ростов».

• «Локомотив» — «Динамо».

• ЦСКА — «Рубин».

• «Зенит» — «Ахмат».

Первые матчи пройдут 5—7 ноября, ответные — 26—28 ноября.

Сумасшедшая развязка

На этот раз многие вопросы группового турнира были решены досрочно. Главная интрига касалась группы С, в которой за второе место заочно боролись «Ахмат» и «Краснодар». Напомним, что вторая строчка позволяет сыграть с одним из победителей другой группы в Пути РПЛ, а команда, занявшая третье место, вылетает в Путь регионов.

У «Ахмата» и «Краснодара» перед последним туром было равное количество очков — по 9, однако грозненцы превосходили «быков» по личным встречам.

«Ахмат» провел свой заключительный матч во вторник, в котором уступил ЦСКА — 0:1. Это означало, что «Краснодару» в среду было достаточно добиться ничьей в основное время матча с «Пари НН», чтобы занять второе место.

Однако игра сложилась не так, как планировал Мурад Мусаев. На 61-й минуте Царукян вывел «Нижний» вперед, и до самой концовки встречи его гол оставался единственным.

На финише игры «Краснодар» активно включился: сначала Сперцян и Козлов упустили по неплохому моменту, а на 89-й минуте Олусегун, казалось, вернул «быков» на второе место в группе.

Но в добавленное время чудо-гол забил Карич: словенский хавбек «Пари НН» идеально уложил мяч в ворота со штрафного рикошетом от перекладины — 1:2!

Волжская команда впервые победила при Викторе Гончаренко, а кубанцы проиграли в третьей кубковой встрече подряд, хотя в чемпионате все еще идут без поражений.

В Санкт-Петербурге выдохнули

Поражение в матче с «Нижним» означало для «Краснодара» вылет в нижнюю сетку, но, возможно, кубанцы этому не сильно расстроились, так как избежали встречи в первом раунде плей-офф с действующим чемпионом и обладателем Кубка России «Зенитом». Петербургский клуб тоже наверняка вздохнул с облегчением, ведь именно «Краснодар» нанес сине-бело-голубым единственное поражение в текущем чемпионате. Теперь команда Сергея Семака сойдется с «Ахматом», замыкающим таблицу РПЛ.

Соперники «Краснодара», махачкалинского «Динамо», «Акрона» и «Химок», вылетевших в Путь регионов, пока неизвестны. С ними сыграют победители пар:

• «Шинник» — «Чайка».

• «Тюмень» — «Амкар».

• «Сочи» — «Спартак» Кострома.

• «Балтика» — «Урал».

Эти встречи пройдут 29—31 октября. После этого будет проведена жеребьевка.

Гоша Чернов

Краснодар
1:2
Первый тайм: 0:0
Пари Нижний Новгород
Футбол, Кубок России, Путь РПЛ. Группа C
23.10.2024, 21:15 (МСК UTC+3)
Арена Краснодар
Главные тренеры
Мурад Мусаев
Виктор Гончаренко
Голы
Краснодар
Олакунле Олусегун
(Данила Козлов)
89′
Пари Нижний Новгород
Валерий Царукян
61′
Свен Карич
90+3′
Составы команд
Краснодар
13
Юрий Дюпин
33
Георгий Арутюнян
5
Кевин Кастаньо
32′
8
Данила Козлов
31
Фернанду да Силва Кайо
40
Олакунле Олусегун
15
Лукас Оласа
46′
59
Артем Хмарин
18
Юрий Газинский
65′
53
Александр Черников
90+2′
88
Никита Кривцов
69′
10
Эдуард Сперцян
76′
19
Федор Смолов
75′
7
Виктор Са
90
Дэвид Мозес Кобнан
69′
96
Александр Кокшаров
Пари Нижний Новгород
1
Вадим Лукьянов
82′
3
Данила Ведерников
55′
25
Свен Карич
70
Максим Шнапцев
87
Кирилл Боженов
81′
7
Владислав Карапузов
18
Дан Глейзер
34
Антон Мухин
29
Лука Веснер Тичич
2
Виктор Александров
79′
3
Артем Варганов
80
Валерий Царукян
79′
9
Зе Турбо
Статистика
3
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
11
Удары (всего)
7
6
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
3
0
Фолы
0
0
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Кукуляк
(Россия, Калуга)
Боковой судья
Александр Богданов
(Россия, Верея)
Боковой судья
Алексей Ермилов
(Россия, Москва)
ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Краснодар
Пари Нижний Новгород
Кубок России: результаты и календарь