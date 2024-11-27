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Этот матч Кубка России войдёт в историю! Полевой встал в ворота на серию пенальти!

Хосонов заменил удалённого голкипера Обухова. Однако протащить «Химки» в следующий этап не вышло.

Источник: Чемпионат.com

«Урал» прошёл в Этап 2 1\4 финала Кубка России в Пути регионов. Екатеринбуржцы в серии пенальти оказались сильнее «Химок» (1:1, 4:3 пен.). Матч обязательно войдёт в историю турнира! Почему? Место в воротах «Химок» в послематчевой серии занял… полузащитник! Рассказываем, что же произошло.

В концовке встречи в Екатеринбурге голкипер гостей Игорь Обухов получил прямую красную карточку. Вратарь «Химок» покинул свою штрафную и сыграл рукой за её пределами уже на 90+5-й минуте. Тяжелейшая ситуация для команды. В случае ничьей в Кубке России проводят серию пенальти, а замен у «Химок» не осталось. Так что де-факто Хетаг Хосонов принял на себя роль вратаря на 11-метровые. Хотя «Урал» мог забить ещё до конца основного времени, но подмосковный клуб спас каркас ворот.

Хосонов мог совершить большое чудо и вывести «Химки» в следующий раунд. Однако полузащитник гостей не справился с вратарскими обязанностями. «Урал» реализовал все четыре попытки, а вот «Химки» дважды не забили пенальти. Интересно, что Хосонов взял на себя ответственность пробить пятым у гостей, но угодил в штангу. И на воротах Хетаг также оказался бессилен: было заметно, что у полузащитника нет понимания, как действовать в роли голкипера в серии пенальти.

«Урал» прошёл в следующий этап, а «Химки» покинули розыгрыш Кубка России. Виноват ли Хосонов? Конечно, нет. А вот к обороне гостей и голкиперу Обухову вопросы есть.

Никита Паглазов

Урал
1:1
Первый тайм: 0:0
Химки
Футбол, Кубок России, Путь регионов. Плей-офф
27.11.2024, 16:00 (МСК UTC+3)
Екатеринбург Арена, 4578 зрителей
Главные тренеры
Олег Шатов
Франк Артига
Голы
Урал
Максим Воронов
77′
Химки
Бутта Магомедов
83′
Составы команд
Урал
77
Денис Щербицкий
24
Егор Филипенко
16
Фернандо Итало
4
Артур Юсупов
17
Владислав Малькевич
75
Фаниль Сунгатулин
70
Матвей Бардачев
46′
6
Лео Гогличидзе
11
Алексей Ионов
67′
50
Максим Воронов
18
Никита Морозов
80′
27
Иван Чудин
14
Юрий Железнов
68′
42
Егор Мосин
97
Илья Ишков
80′
7
Илья Порохов
Химки
96
Игорь Обухов
90′
10
Самину Квари Абдуллахи
80
Хетаг Хосонов
97
Бутта Магомедов
7
Илья Садыгов
9
Александр Руденко
14
Георгий Джикия
61′
13
Сергей Терехов
24
Эдгардо Фаринья
46′
2
Петар Голубович
72
Дани Фернандес
46′
25
Александр Филин
99
Ориньо
89′
70
Руслан Оздоев
17
Илья Берковский
75′
77
Алекс Корредера
Статистика
0
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
1
0
Голевые моменты
0
10
Удары (всего)
6
6
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
2
0
Фолы
0
0
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Чебан
(Россия, Москва)
Боковой судья
Валентин Мурашов
(Россия, Москва)
Боковой судья
Артем Перов
(Россия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Урал
Химки
Кубок России: результаты и календарь