Этот матч Кубка России войдёт в историю! Полевой встал в ворота на серию пенальти!

Хосонов мог совершить большое чудо и вывести «Химки» в следующий раунд. Однако полузащитник гостей не справился с вратарскими обязанностями. «Урал» реализовал все четыре попытки, а вот «Химки» дважды не забили пенальти. Интересно, что Хосонов взял на себя ответственность пробить пятым у гостей, но угодил в штангу. И на воротах Хетаг также оказался бессилен: было заметно, что у полузащитника нет понимания, как действовать в роли голкипера в серии пенальти.