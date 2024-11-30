«Спартак» сыграет с клубом Дзюбы в Кубке России, «Динамо» — с ЦСКА

Состоялась жеребьевка второго этапа ¼ финала «пути регионов» Кубка России по футбола.
На этой стадии сыграют:
- «Краснодар» — «Ахмат» (Грозный);
- «Рубин» (Казань) — «Урал» (Екатеринбург);
- «Акрон» (Тольятти) — «Спартак» (Москва);
- «Динамо» (Махачкала) — «Локомотив» (Москва).
Матчи пройдут в марте следующего года. Здесь итог противостояния решается в одной встрече.
Также прошла жеребьевка полуфинала «пути РПЛ»:
- «Зенит» — «Ростов»;
- ЦСКА — «Динамо».
Встречи тоже состоятся в марте 2025 года. Итог противостояния решается в двух матчах.
Розыгрыш Кубка России в нынешнем сезоне снова проходит по схеме с выбыванием после двух поражений (double elimination). На каждой стадии плей-офф «пути РПЛ», за исключением финала, проигравшая команда опускается в нижнюю сетку («путь регионов»). Команды из нижней сетки покидают турнир после первого поражения.