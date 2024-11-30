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«Спартак» сыграет с клубом Дзюбы в Кубке России, «Динамо» — с ЦСКА

В «пути регионов» «Спартак» встретится с «Акроном», «Краснодар» — с «Ахматом», «Урал» — с «Рубином», «Локомотив» — с «Динамо» (Махачкала). В ½ финала «пути РПЛ» московское «Динамо» сыграет с ЦСКА, «Зенит» — с «Ростовом».

Источник: https://vk.com/russiancup

Состоялась жеребьевка второго этапа ¼ финала «пути регионов» Кубка России по футбола.

На этой стадии сыграют:

  • «Краснодар» — «Ахмат» (Грозный);
  • «Рубин» (Казань) — «Урал» (Екатеринбург);
  • «Акрон» (Тольятти) — «Спартак» (Москва);
  • «Динамо» (Махачкала) — «Локомотив» (Москва).

Матчи пройдут в марте следующего года. Здесь итог противостояния решается в одной встрече.

Также прошла жеребьевка полуфинала «пути РПЛ»:

  • «Зенит» — «Ростов»;
  • ЦСКА — «Динамо».

Встречи тоже состоятся в марте 2025 года. Итог противостояния решается в двух матчах.

Розыгрыш Кубка России в нынешнем сезоне снова проходит по схеме с выбыванием после двух поражений (double elimination). На каждой стадии плей-офф «пути РПЛ», за исключением финала, проигравшая команда опускается в нижнюю сетку («путь регионов»). Команды из нижней сетки покидают турнир после первого поражения.

Зенит
Ростов
ЦСКА
Динамо
Спартак
Акрон
Краснодар
Ахмат
Рубин
Урал
Динамо Мх
Локомотив
Кубок России: результаты и календарь