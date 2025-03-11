Своим путем: чего ждать от предстоящих матчей Кубка России

— В этом сезоне и после зимней паузы в частности «Зенит» идет по дистанции тяжеловато, — добавил Андрей Червиченко. — И с «Ростовом» могут быть большие проблемы. Все-таки сейчас разгар борьбы за золото в чемпионате, где всё непросто у Питера. К тому же в ближайшие выходные выезд в Москву к «Спартаку», своему прямому конкуренту, где будет один из ключевых матчей сезона. И это после кубковой поездки в Ростов-на-Дону, куда сейчас из-за закрытого авиасообщения надо добираться поездом. Равно как и обратно. То есть очень изнурительный выезд ждет «Зенит», поэтому не удивлюсь, что он побережет свою основу перед «Спартаком» и оставит ее в Питере. Второй состав, конечно, тоже хорош, но далеко не факт, что он справится с «Ростовом», на который, в отличие от «Зенита», ничего не давит, и это может помочь успешно сыграть против чемпиона.