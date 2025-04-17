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«Зенит» и ЦСКА проведут матчи за выход в суперфинал Кубка России 30 апреля и 14 мая

Первый матч пройдет в Санкт-Петербурге, ответный — в Москве.

Источник: Соцсети

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Матчи между петербургским «Зенитом» и московским ЦСКА за право сыграть в суперфинале Фонбет — Кубка России по футболу пройдут 30 апреля и 14 мая. Об этом сообщила пресс-служба турнира.

Первая игра финала «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» состоится на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге, ответная — на «ВЭБ-Арене» в Москве.

Также стали известны даты матчей второго этапа «пути регионов». Московские «Спартак» и «Динамо» сыграют друг с другом 29 апреля, столичный «Локомотив» и «Ростов» встретятся днем позднее. Хозяевами матчей будут «Спартак» и «Локомотив».

«Зенит» и ЦСКА второй год подряд сыграют в финале «пути РПЛ» Кубка России. В сезоне-2023/24 по итогам двух встреч была зафиксирована ничья (1:1, 0:0), в серии пенальти сильнее оказался петербургская команда (5:4). Впоследствии «Зенит» стал победителем турнира, обыграв в суперфинале калининградскую «Балтику» (2:1).