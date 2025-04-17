«Зенит» и ЦСКА проведут матчи за выход в суперфинал Кубка России 30 апреля и 14 мая

«Зенит» и ЦСКА второй год подряд сыграют в финале «пути РПЛ» Кубка России. В сезоне-2023/24 по итогам двух встреч была зафиксирована ничья (1:1, 0:0), в серии пенальти сильнее оказался петербургская команда (5:4). Впоследствии «Зенит» стал победителем турнира, обыграв в суперфинале калининградскую «Балтику» (2:1).