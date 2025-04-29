Футболисты «Спартака» и «Динамо» проведут четвертый матч за сезон

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Матч второго этапа ½ финала «пути регионов» между московскими «Спартаком» и «Динамо» откроет программу игр Фонбет — Кубка России на этой неделе. Встреча пройдет на «Лукойл-Арене» и начнется в 20:30 мск.
В этом сезоне «Спартак» и «Динамо» сыграют в четвертый раз во всех турнирах. Ранее команды встречались на групповом этапе Кубка России, в обеих играх сильнее оказался «Спартак» (3:2, 3:0). Матч первой части сезона Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) завершился вничью со счетом 2:2. В пятый раз команды сыграют в матче 28-го тура РПЛ 11 мая.
В минувшем туре РПЛ «Спартак» уступил московскому ЦСКА (1:2), а «Динамо» сыграло вничью с петербургским «Зенитом» (1:1). Полузащитник красно-белых Руслан Литвинов рассказал, как сохранить эмоции, когда за одним дерби идет другое. «На подобные игры не нужно дополнительно настраивать, даже если их несколько подряд. Используются все внутренние резервы. Думаю, всем нравится играть в таких матчах. Чем чаще они будут, тем лучше. К тому же когда трибуны заполнены. Лично я с самого начала сезона жду именно больших соперников. А если бы все активные фанаты ходили, это было бы вообще лучшее зрелище в мире!» — сказал Литвинов, комментарий которого приводит пресс-служба красно-белых.
«Спартак» и «Динамо» на групповом этапе заняли первое и второе места в группе A, в которой также выступали махачкалинское «Динамо» и самарские «Крылья Советов». В ¼ финала «пути РПЛ» «Спартак» уступил в двух матчах «Ростову» (0:1, 1:2), далее команда прошла тольяттинский «Акрон» (3:2) и екатеринбургский «Урал» (3:0) в плей-офф «пути регионов». «Динамо» в четвертьфинале «пути РПЛ» прошло столичный «Локомотив» (1:2, 1:0, 4:3 по пенальти). Далее бело-голубые уступили ЦСКА (1:2, 0:0).
В последний раз «Динамо» обыграло «Спартак» в гостевом матче 13 мая 2018 года, тогда встреча РПЛ завершилась со счетом 1:0 в пользу бело-голубых.
30 апреля в другом матче второго этапа ½ финала «пути регионов» «Локомотив» на своем поле встретится с «Ростовом». Игра пройдет на «РЖД-Арене» и начнется в 18:00 мск. Также в среду начнется противостояние «Зенита» и ЦСКА в финале «пути РПЛ», встреча пройдет на «Газпром-Арене» и начнется в 20:30 мск. Ответная игра состоится в Москве 14 мая.
«Бессмертный полк» на матчах
В понедельник пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) сообщила, что акция «Бессмертный полк» впервые пройдет на футбольных матчах. Футболисты выйдут на поле с портретами предков — участников Великой Отечественной войны перед матчами Кубка России, РПЛ и Футбольной национальной лиги. Принять участие в акции также смогут зрители.
Как сообщили ТАСС в департаменте мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС, перед всеми играми Кубка России артисты исполнят песни военных лет. «Перед матчем “Спартак” — “Динамо” Екатерина Гусева исполнит песню “Нам нужна одна победа”, Денис Майданов на игре “Локомотив” — “Ростов” выступит с песней “От героев былых времен”, в Петербурге перед матчем “Зенит” — ЦСКА Зара тронет сердца тысяч болельщиков “Балладой о матери”, — сообщили в пресс-службе.
Действующим победителем Кубка России является «Зенит», который в суперфинале прошлого розыгрыша обыграл калининградскую «Балтику» со счетом 2:1. Самым титулованным клубом турнира является «Локомотив» (9 побед).