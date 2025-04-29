Футболисты «Спартака» и «Динамо» проведут четвертый матч за сезон

В минувшем туре РПЛ «Спартак» уступил московскому ЦСКА (1:2), а «Динамо» сыграло вничью с петербургским «Зенитом» (1:1). Полузащитник красно-белых Руслан Литвинов рассказал, как сохранить эмоции, когда за одним дерби идет другое. «На подобные игры не нужно дополнительно настраивать, даже если их несколько подряд. Используются все внутренние резервы. Думаю, всем нравится играть в таких матчах. Чем чаще они будут, тем лучше. К тому же когда трибуны заполнены. Лично я с самого начала сезона жду именно больших соперников. А если бы все активные фанаты ходили, это было бы вообще лучшее зрелище в мире!» — сказал Литвинов, комментарий которого приводит пресс-служба красно-белых.