Бабаев назвал футболистов ЦСКА героями после победы над «Зенитом»

«Ребята — герои. Ребята совершили, не скажу, что невозможное, но был очень сложный матч. И с точки зрения результата первой игры, и сегодня непросто складывался матч, видели, что у “Зенита” были моменты. Удача немного сопутствовала нам, проявили характер, считаю, что заслуженно победили сегодня», — сказал Бабаев.