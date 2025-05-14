Бабаев назвал футболистов ЦСКА героями после победы над «Зенитом»

ТАСС, 14 мая. Футболисты московского ЦСКА являются героями после победы в финале «пути Российской премьер-лиги» Фонбет — Кубка России над петербургским «Зенитом». Об этом «Спорт-Экспрессу» заявил генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.
Ответная встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу ЦСКА. В первом матче сильнее с таким же результатом оказался «Зенит». В серии пенальти ЦСКА одержал победу со счетом 4:3 и вышел в суперфинал Кубка России.
«Ребята — герои. Ребята совершили, не скажу, что невозможное, но был очень сложный матч. И с точки зрения результата первой игры, и сегодня непросто складывался матч, видели, что у “Зенита” были моменты. Удача немного сопутствовала нам, проявили характер, считаю, что заслуженно победили сегодня», — сказал Бабаев.
В суперфинале Кубка России ЦСКА сыграет с победителем финального матча «пути регионов» между московским «Спартаком» и «Ростовом». Встреча пройдет 15 мая в Москве. Суперфинал Кубка России состоится 1 июня на московском стадионе «Лужники».