Мостовой раскритиковал судейство в финале пути РПЛ Кубка России

По его мнению, арбитры издевались над футболом в моменте с назначением пенальти в ворота «Зенита» на 42-й минуте. «Как можно назначать пенальти, когда человеку случайно мяч чиркает по какой-то руке, которую он даже не видит? Вы что делаете?» — задался он вопросами.