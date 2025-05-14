Мостовой раскритиковал судейство в финале пути РПЛ Кубка России

По его мнению, арбитры издевались над футболом в моменте с назначением пенальти в ворота «Зенита» на 42-й минуте. «Как можно назначать пенальти, когда человеку случайно мяч чиркает по какой-то руке, которую он даже не видит? Вы что делаете?» — задался он вопросами.
Мостовой назвал это беспределом. «Что тогда защитнику сделать с руками? Вообще, может, отрубить их, отрезать? Я не понимаю», — добавил он, отметив, что болеет не за «Зенит», а за футбол.
Встреча прошла в Москве и завершилась в основное время со счетом 2:0 в пользу хозяев. Чтобы определить лучшего по итогам двух матчей, был проведена серия пенальти, в которой также сильнее оказался ЦСКА (4:3).
Армейцы вышли в финал Кубка России, который пройдет 1 июня на столичном стадионе «Лужники». Соперником ЦСКА станет победитель финала пути регионов, в котором встретятся московский «Спартак» и «Ростов».
Марко Николич
Сергей Семак
Матвей Кисляк
37′
Тамерлан Мусаев
90+2′
Иван Обляков
45+2′
49
Владислав Тороп
4
Виллиан Роша
45+5′
22
Милан Гайич
78
Игорь Дивеев
27
Роберту Барбоза Мойзес
31
Матвей Кисляк
73′
10
Иван Обляков
82′
8
Артем Шуманский
15
Миралем Пьянич
62′
21
Аббосбек Файзуллаев
25
Кристиян Бистрович
73′
3
Данил Круговой
9
Сауль Гуарирапа
73′
11
Тамерлан Мусаев
20
Секу Койта
62′
7
Алеррандро
16
Денис Адамов
3
Дуглас Сантос
25
Страхиня Эракович
27
Нино
28
Нуралы Алип
5
Вильмар Барриос
17
Андрей Мостовой
67
Максим Глушенков
89′
4
Юрий Горшков
77
Ильзат Ахметов
46′
11
Луис Энрике
24
Педро
89′
7
Александр Соболев
30
Матео Кассьерра
89′
31
Густаво Мантуан
2
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
Главный судья
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Боковой судья
Арам Петросян
(Россия, Бронницы)
Боковой судья
Константин Шаламберидзе
(Россия, Москва)
ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти