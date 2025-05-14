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Мостовой раскритиковал судейство в финале пути РПЛ Кубка России

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой раскритиковал в своем Telegram-канале судейство во втором матче финала пути Российской премьер-лиги (РПЛ) Кубка России между ЦСКА и «Зенитом».

Источник: РИА "Новости"

По его мнению, арбитры издевались над футболом в моменте с назначением пенальти в ворота «Зенита» на 42-й минуте. «Как можно назначать пенальти, когда человеку случайно мяч чиркает по какой-то руке, которую он даже не видит? Вы что делаете?» — задался он вопросами.

Мостовой назвал это беспределом. «Что тогда защитнику сделать с руками? Вообще, может, отрубить их, отрезать? Я не понимаю», — добавил он, отметив, что болеет не за «Зенит», а за футбол.

Встреча прошла в Москве и завершилась в основное время со счетом 2:0 в пользу хозяев. Чтобы определить лучшего по итогам двух матчей, был проведена серия пенальти, в которой также сильнее оказался ЦСКА (4:3).

Армейцы вышли в финал Кубка России, который пройдет 1 июня на столичном стадионе «Лужники». Соперником ЦСКА станет победитель финала пути регионов, в котором встретятся московский «Спартак» и «Ростов».

ЦСКА
2:0
Первый тайм: 1:0
Зенит
Футбол, Кубок России, Путь РПЛ. Финал
14.05.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
ВЭБ Арена
Главные тренеры
Марко Николич
Сергей Семак
Голы
ЦСКА
Матвей Кисляк
37′
Тамерлан Мусаев
90+2′
Нереализованные пенальти
ЦСКА
Иван Обляков
45+2′
Составы команд
ЦСКА
49
Владислав Тороп
4
Виллиан Роша
45+5′
22
Милан Гайич
78
Игорь Дивеев
27
Роберту Барбоза Мойзес
31
Матвей Кисляк
73′
10
Иван Обляков
82′
8
Артем Шуманский
15
Миралем Пьянич
62′
21
Аббосбек Файзуллаев
25
Кристиян Бистрович
73′
3
Данил Круговой
9
Сауль Гуарирапа
73′
11
Тамерлан Мусаев
20
Секу Койта
62′
7
Алеррандро
Зенит
16
Денис Адамов
3
Дуглас Сантос
25
Страхиня Эракович
27
Нино
28
Нуралы Алип
5
Вильмар Барриос
17
Андрей Мостовой
67
Максим Глушенков
89′
4
Юрий Горшков
77
Ильзат Ахметов
46′
11
Луис Энрике
24
Педро
89′
7
Александр Соболев
30
Матео Кассьерра
89′
31
Густаво Мантуан
Статистика
2
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Боковой судья
Арам Петросян
(Россия, Бронницы)
Боковой судья
Константин Шаламберидзе
(Россия, Москва)
ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти