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«Краснодар» и московское «Динамо» попали в одну группу в Кубке России по футболу

Также в этой группе сыграют «Крылья Советов» и «Сочи».

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Действующий чемпион России «Краснодар» на групповом этапе «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Фонбет — Кубка России сыграет с московским «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Команды выступят в группе B вместе с самарскими «Крыльями Советов» и «Сочи». Действующий обладатель Кубка России московский ЦСКА сыграет в группе D со столичным «Локомотивом», тольяттинским «Акроном» и калининградской «Балтикой».

В группе A выступят петербургский «Зенит», казанский «Рубин», грозненский «Ахмат» и московское «Торпедо». В квартет C попали московский «Спартак», «Ростов», махачкалинское «Динамо» и «Пари Нижний Новгород».

В плей-офф «пути РПЛ» выйдут первые две команды из каждой группы, команды, занявшие третье место, продолжат участие в кубке в «пути регионов». В «пути регионов» выступят 88 команд, 15 из которых — любительские. В число любительских команд вошли три команды Медиалиги: московские «Амкал» и 2Drots, еще один участник определится позднее.

Матчи стартового тура группового этапа «пути РПЛ» пройдут с 29 по 31 июля, первый раунд «пути регионов» состоится с 5 по 7 августа.

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