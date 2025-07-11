Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Еврокубки
завершен
Сент-Патрик'с Атлетик
1
:
Хегельманн Литауэн
0
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Борац Б-Л
1
:
Санта-Колома
4
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Ларн
0
:
Ауда
0
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Тре Фиори
1
:
Пюник
0
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Легия
1
:
Актобе
0
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Валюр
3
:
Флора
0
П1
X
П2

«Оренбург» сыграет в Пути РПЛ Кубка России, «Торпедо» — в Пути регионов

«Оренбург» примет участие в Пути РПЛ FONBET Кубка России, сообщает пресс-служба турнира.

Источник: https://vk.com/russiancup

В сезоне-2025/26 «Оренбург» займет место «Торпедо» в Группе А, где сыграет с «Зенитом», «Рубином» и «Ахматом». Московская команда, в свою очередь, сыграет в Пути регионов.

11 июля на заседании бюро исполкома РФС было принято решение о принятии «Оренбурга» вместо «Торпедо» в число участников чемпионата России сезона-2025/26. По итогам прошлого сезона оренбуржцы заняли 15-е место в турнирной таблице РПЛ и вылетели в первую лигу.

10 июля РФС объявил об исключении «Торпедо» из числа участников РПЛ сезона-2025/26 из-за попытки повлиять на результаты трех домашних игр первой лиги в сезоне-2024/25: с «Родиной» (25-й тур, 22 марта), «Уралом» (29-й тур, 21 апреля) и «Шинником» (32-й тур, 11 мая).