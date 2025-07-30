«Спартак» с победы стартовал в Кубке России по футболу

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 июля. /ТАСС/. Футболисты московского «Спартака» в гостях со счетом 2:0 обыграли «Ростов» в матче первого тура группового этапа «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Фонбет — Кубка России. Встреча прошла на «Ростов-Арене».
В составе победителей голы забили Даниил Хлусевич (28-я минута), Пабло Солари (45+3, с пенальти).
В прошлом сезоне «Спартак» и «Ростов» трижды встречались в Кубке России. На групповом этапе «Ростов» одержал две победы (1:0, 2:1). Также ростовские футболисты переиграли красно-белых в финале «пути регионов», в матче за кубок команда уступила московскому ЦСКА.
«Спартак» и «Ростов» выступают в группе C с махачкалинским «Динамо» и «Пари Нижний Новгород», матч между этими командами прошел ранее в среду и завершился победой махачкалинцев со счетом 1:0. В следующем туре «Спартак» примет «Динамо» 12 августа, «Ростов» 14 августа проведет выездной матч против «Пари НН».
На групповом этапе «пути РПЛ» команды проведут по шесть матчей в два круга, две лучшие команды выйдут в плей-офф «пути РПЛ», третья продолжит выступление в «пути регионов». Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, который вместе с московским «Локомотивом» делит рекорд по числу побед в турнире (9).
Джонатан Альба
Деян Станкович
Даниил Хлусевич
28′
Пабло Солари
45+3′
71
Даниил Одоевский
6
Александр Тарасов
45+2′
73
Имран Азнауров
22
Давид Семенчук
17′
8
Алексей Миронов
58
Даниил Шанталий
87
Андрей Лангович
46′
40
Илья Вахания
9
Мохаммад Мохеби
20′
46′
62
Иван Комаров
19
Хорен Байрамян
53′
10
Кирилл Щетинин
60′
91
Антон Шамонин
15′
84′
17
Ибрагим Мафус Аджаса
78
Дмитрий Чистяков
46′
57
Илья Жбанов
1
Илья Помазун
82
Даниил Хлусевич
25
Данил Пруцев
4
Алексис Дуарте
24′
28
Даниил Зорин
47
Роман Зобнин
2
Олег Рябчук
72′
6
Срджан Бабич
7
Пабло Солари
72′
5
Эсекиэль Барко
27
Игорь Дмитриев
59′
10
Маркиньос
91
Антон Заболотный
82′
24
Никита Массалыга
68
Руслан Литвинов
72′
97
Даниил Денисов
Главный судья
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Боковой судья
Дмитрий Мосякин
(Россия, Москва)
Боковой судья
Александр Туркин
(Россия, Астрахань)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
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