«Зенит» положил «Ахмату» два за семь минут! Но «привоз» Соболева расшевелил интригу

Что такое матчи группового этапа FONBET Кубка России? В первую очередь — шанс показать себя резервистам. «Зенит» приехал в Грозный, и Сергей Семак выставил максимально экспериментальный состав. Возможно, самый необычный за все семь лет в клубе. Кто бы мог подумать, что с ним петербуржцы стартуют настолько бодро.
Денис Адамов в воротах в Кубке — дело привычное. Но вышел заодно и его однофамилец Арсен — впервые за два года аренд, ещё и против бывшей команды. Дебютировал 20-летний защитник Лобов. Также с первых минут играли Горшков, Вега, вернувшийся из оренбургской ссылки Михайлов, в очередной раз протусивший всё лето Вендел и пропустивший матч с «Рубином» Эракович. Капитаном стал не выступавший в первых турах Алип, в нападении бегали Соболев с Гонду. Не хватало только 17-летнего Шилова. Он, увы, не получил практику даже в такой ситуации, оставшись на лавке в течение всей встречи.
«Ахмат», разумеется, тоже включил ротацию: вернулись в старт Шелия, Талал, Мелкадзе и Самородов, впервые туда попали новички Сидоров, Гаджиев и Заре. Как раз из-под последнего Гонду на третьей минуте навесил с левого края в район дальней штанги — а туда набежал и в падении вколотил головой быстрый гол… кто бы, вы думали? Адамов! Сработало правило бывших. Арсен праздновать не стал.
И тут же Заре снова подвёл! Алип забросил вперёд, Соболев продлил головой, а Гонду легко обыграл иранца и техничным черпачком перекинул Шелию. 2:0 к восьмой минуте! Без Энрике, Педро, Глушенкова, Мостового, Жерсона, Барриоса, Сантоса, Мантуана. Может, «Зениту» таким ростером и в РПЛ попробовать? Впрочем, в Казани совсем недавно упустили точно такой же гандикап.
«Ахмату» нужно было срочно перехватывать инициативу. Так и получилось — аж на 71% владения в первом тайме. Тем не менее создать что-либо опасное никак не удавалось — петербуржцы без проблем отбивались. В том числе за счёт Лобова. Во время паузы на водопой Семак его отругал. И всё же молодой дебютант действовал весьма уверенно, выиграв несколько важных единоборств. При этом из-за несыгранности брака хватало и у тех, и у других.
В перерыве Александру Сторожуку пришлось вносить значительные корректировки: на поле появились Гандри, Исмаэл и Конате. Как раз последний едва не напомнил, что произошло недавно с «Зенитом» на старте второй половины. Самородов классно забросил, Гаджиев — в падении прострелил. Буркиниец должен был замыкать, но немного не дотянулся до мяча. Позже — проверил Адамова на ближнем углу и неплохо зарядил выше цели.
У петербуржцев же вполне могла сработать связка из «Аргентинос Хуниорс»: Вега подал на никем не прикрытого Гонду, однако второй неточно кивнул головой. Семак освежил матч Педро, Мантуаном, Глушенковым и Зделаром, Сторожук — Садулаевым.
В последние 20 минут «Ахмат» насел на «Зенит» ещё сильнее. Не хватило завершения вслед за прострелом Самородова и скидкой Конате во время стандарта. Зато повезло со случайной игрой рукой Соболева в своей штрафной! Примерно такой же курьёзный пенальти петербуржцы в предыдущей игре получили сами. Александр относится к своему дельфиньему прозвищу с юмором, так что ждём его шутку про неловкое движение плавником. Судья Черемных оценил VAR, и Конате отметился первым голом после возвращения в Грозный.
Спасибо «Ахмату» и Соболеву за интригу. Тем не менее второй раз кряду «Зенит» преимущество в два гола не упустил. Самородов на 90+4-й убрал на замахе двоих и пробил вправо — сенсации лишил Адамов. Трудовая победа петербуржцев особенно ценна их необычным составом. Но двух голов для спокойствия им мало — доказано дважды за неделю.
Александр Сторожук
Сергей Семак
Мохамед Конате
83′
Арсен Адамов
3′
Лусиано Гонду
8′
88
Гиорги Шелия
55
Дарко Тодорович
81
Максим Сидоров
17
Эгаш Касинтура
20
Максим Самородов
22
Мехди Заре
14
Амин Талаль
46′
75
Надер Гандри
54′
42
Мануэль Келиано
65′
7
Лечи Садулаев
77
Георгий Мелкадзе
46′
11
Силва Лима Исмаэл
70
Абакар Гаджиев
81′
8
Мирослав Богосавац
4
Турпал-Али Ибишев
46′
13
Мохамед Конате
16
Денис Адамов
23
Арсен Адамов
66
Роман Вега
90+5′
28
Нуралы Алип
25
Страхиня Эракович
7
Александр Соболев
8
Маркус Вендел
65′
20
Педро
4
Юрий Горшков
88′
21
Александр Ерохин
18
Ярослав Михайлов
75′
10
Максим Глушенков
57
Никита Лобов
65′
31
Густаво Мантуан
32
Лусиано Гонду
75′
14
Саша Зделар
Главный судья
Михаил Черемных
(Россия, Пермь)
Боковой судья
Андрей Филипкин
(Россия, Екатеринбург)
Боковой судья
Максим Белокур
(Россия, Владивосток)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
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