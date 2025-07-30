«Зенит» положил «Ахмату» два за семь минут! Но «привоз» Соболева расшевелил интригу

Денис Адамов в воротах в Кубке — дело привычное. Но вышел заодно и его однофамилец Арсен — впервые за два года аренд, ещё и против бывшей команды. Дебютировал 20-летний защитник Лобов. Также с первых минут играли Горшков, Вега, вернувшийся из оренбургской ссылки Михайлов, в очередной раз протусивший всё лето Вендел и пропустивший матч с «Рубином» Эракович. Капитаном стал не выступавший в первых турах Алип, в нападении бегали Соболев с Гонду. Не хватало только 17-летнего Шилова. Он, увы, не получил практику даже в такой ситуации, оставшись на лавке в течение всей встречи.