Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Слован Бр
0
:
Кайрат
0
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.90
П2
6.25
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Ференцварош
0
:
Лудогорец
0
Все коэффициенты
П1
1.97
X
3.20
П2
4.60
Футбол. Кубок России
перерыв
Спартак
0
:
Динамо Мх
0
Все коэффициенты
П1
2.00
X
2.75
П2
6.05
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Брюгге
0
:
Зальцбург
2
Все коэффициенты
П1
11.00
X
5.80
П2
1.38
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Копенгаген
5
:
Мальме
0
Все коэффициенты
П1
1.00
X
12.70
П2
100.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Пафос
2
:
Динамо К
0
Все коэффициенты
П1
1.03
X
18.00
П2
100.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Виктория Пл
2
:
Рейнджерс
1
Все коэффициенты
П1
3.75
X
6.00
П2
56.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Фенербахче
4
:
Фейеноорд
1
Все коэффициенты
П1
1.04
X
23.00
П2
100.00
Футбол. Лига Европы
21:45
Шелбурн
:
Риека
Все коэффициенты
П1
6.09
X
3.76
П2
1.64
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Црвена Звезда
:
Лех
Все коэффициенты
П1
1.53
X
4.98
П2
5.90
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Бенфика
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.97
П2
6.20
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Карабах
5
:
Шкендия
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Зенит
3
:
Рубин
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 5:4
Акрон
1
:
ЦСКА
1
П1
X
П2

«Зенит» разгромил «Рубин» в матче Кубка России

«Зенит» крупно обыграл «Рубин» в матче Кубка России с двумя отмененными голами.

Источник: Спорт РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 12 авг — РИА Новости. Петербургский «Зенит» на своем поле крупно обыграл казанский «Рубин» в матче второго тура группового этапа пути РПЛ Кубка России по футболу.

Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 3:0. В составе хозяев дублем отметился нападающий Матео Кассьерра (70-я и 78-я минуты), забивший второй мяч с пенальти. Также голом в своем дебютном матче за взрослую команду отметился Вадим Шилов (83). 17-летний вингер поразил ворота спустя 16 минут после выхода на поле.

На 31-й минуте главный арбитр встречи Сергей Чебан отменил взятие ворот футболиста «Зенита» Максима Глушенкова из-за офсайда. Также не был засчитан гол форварда «Рубина» Мирлинда Даку на 62-й минуте из-за игры рукой его одноклубника.

«Зенит» с шестью очками располагается на первом месте в группе A. «Рубин» (3) идет на второй строчке.

В третьем туре «Зенит» 26 августа в гостях сыграет с «Оренбургом». В этот же день «Рубин» на выезде встретится с грозненским «Ахматом».

Зенит
3:0
Первый тайм: 0:0
Рубин
Футбол, Кубок России, Группа A
12.08.2025, 18:30 (МСК UTC+3)
Газпром Арена
Главные тренеры
Сергей Семак
Рашид Рахимов
Голы
Зенит
Матео Кассьерра
(Арсен Адамов)
70′
Матео Кассьерра
79′
Вадим Шилов
(Педро)
84′
Составы команд
Зенит
16
Денис Адамов
4
Юрий Горшков
25
Страхиня Эракович
23
Арсен Адамов
66
Роман Вега
18
Ярослав Михайлов
28
Нуралы Алип
88′
57
Никита Лобов
10
Максим Глушенков
79′
7
Александр Соболев
17
Андрей Мостовой
67′
20
Педро
30
Матео Кассьерра
79′
31
Густаво Мантуан
32
Лусиано Гонду
67′
51
Вадим Шилов
Рубин
25
Артур Нигматуллин
2
Егор Тесленко
27
Алексей Грицаенко
70
Дмитрий Кабутов
8
Богдан Йочич
57′
9
Александр Ломовицкий
71
Константин Нижегородов
73′
15
Игор Вуячич
7
Александр Юкич
48′
57′
22
Велдин Ходжа
21
Александр Зотов
73′
6
Угочукву Иву
18
Марат Апшацев
57′
24
Никола Чумич
87
Энри Мукба
57′
10
Мирлинд Даку
Статистика
Зенит
Рубин
Желтые карточки
0
2
Удары (всего)
14
6
Удары в створ
9
2
Угловые
4
3
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Чебан
(Россия, Москва)
Боковой судья
Андрей Болотенков
(Россия, Москва)
Боковой судья
Екатерина Курочкина
(Россия, Малаховка)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти