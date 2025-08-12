«Зенит» разгромил «Рубин» в матче Кубка России

Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 3:0. В составе хозяев дублем отметился нападающий Матео Кассьерра (70-я и 78-я минуты), забивший второй мяч с пенальти. Также голом в своем дебютном матче за взрослую команду отметился Вадим Шилов (83). 17-летний вингер поразил ворота спустя 16 минут после выхода на поле.