«Зенит» разгромил «Рубин» в матче Кубка России

С. -ПЕТЕРБУРГ, 12 авг — РИА Новости. Петербургский «Зенит» на своем поле крупно обыграл казанский «Рубин» в матче второго тура группового этапа пути РПЛ Кубка России по футболу.
Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 3:0. В составе хозяев дублем отметился нападающий Матео Кассьерра (70-я и 78-я минуты), забивший второй мяч с пенальти. Также голом в своем дебютном матче за взрослую команду отметился Вадим Шилов (83). 17-летний вингер поразил ворота спустя 16 минут после выхода на поле.
На 31-й минуте главный арбитр встречи Сергей Чебан отменил взятие ворот футболиста «Зенита» Максима Глушенкова из-за офсайда. Также не был засчитан гол форварда «Рубина» Мирлинда Даку на 62-й минуте из-за игры рукой его одноклубника.
«Зенит» с шестью очками располагается на первом месте в группе A. «Рубин» (3) идет на второй строчке.
В третьем туре «Зенит» 26 августа в гостях сыграет с «Оренбургом». В этот же день «Рубин» на выезде встретится с грозненским «Ахматом».
