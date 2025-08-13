«Ахмат» потерпел первое поражение под руководством Черчесова

ОРЕНБУРГ, 13 августа. /ТАСС/. «Оренбург» дома со счетом 2:1 обыграл грозненский «Ахмат» в матче второго тура группового этапа «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Фонбет — Кубка России.
В составе победителей голы забили Станислав Поройков (56-я минута) и Владислав Камилов (90+5). У гостей отличился Мануэль Келиану (90+1).
«Ахмат» провел второй матч под руководством Станислава Черчесова. В первой игре грозненцы в четвертом туре Мир — Российской премьер-лиги обыграли дома петербургский «Зенит» (1:0). Черчесов возглавил команду 6 августа, подписав контракт на три года. В предыдущий раз он работал в РПЛ в 2015 году, когда был главным тренером московского «Динамо». С 2011 по 2013 год Черчесов уже возглавлял «Ахмат» (ранее — «Терек»). Лучшим результатом команды в чемпионате России под его руководством стало восьмое место в сезоне-2012/13.
«Оренбург» занимает третье место в группе A, команда набрала три очка. Столько же у казанского «Рубина», который опережает оренбуржцев по дополнительным показателям. Лидером группы является «Зенит» (6 очков), «Ахмат» идет на последнем, четвертом месте без набранных очков.
В следующем туре «Оренбург» примет «Зенит» 26 августа, «Ахмат» в этот же день дома сыграет с «Рубином».
На групповом этапе «пути РПЛ» команды проведут по шесть матчей в два круга, две лучшие команды выйдут в плей-офф «пути РПЛ», третья продолжит выступление в «пути регионов». Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА, который вместе со столичным «Локомотивом» делит первое место по числу побед в турнире (9).
Владимир Слишкович
Станислав Черчесов
Станислав Поройков
56′
Владислав Камилов
90+5′
Мануэль Келиано
90+1′
95
Андрей Ходанович
8
Владислав Камилов
24′
31
Георгий Зотов
2
Станислав Поройков
16
Хорди Томпсон
88
Николай Косерик
5
Алексей Татаев
46′
4
Данила Хотулев
59
Максим Сыщенко
46′
38
Артем Касимов
96
Алексей Барановский
5′
58′
57
Евгений Болотов
30
Гедеон Гузина
58′
9
Максим Савельев
77
Ацамаз Ревазов
66′
29
Владан Бубанья
1
Вадим Ульянов
55
Дарко Тодорович
40
Ризван Уциев
70
Абакар Гаджиев
4
Турпал-Али Ибишев
22
Мехди Заре
18′
90
Усман Ндонг
46′
75
Надер Гандри
14
Амин Талаль
63′
7
Лечи Садулаев
11
Силва Лима Исмаэл
26′
46′
42
Мануэль Келиано
13
Мохамед Конате
75′
77
Георгий Мелкадзе
20
Максим Самородов
63′
17
Эгаш Касинтура
Главный судья
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Денис Березнов
(Россия, Москва)
ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
Ассистент ВАР
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
