«Ахмат» потерпел первое поражение под руководством Черчесова

«Ахмат» провел второй матч под руководством Станислава Черчесова. В первой игре грозненцы в четвертом туре Мир — Российской премьер-лиги обыграли дома петербургский «Зенит» (1:0). Черчесов возглавил команду 6 августа, подписав контракт на три года. В предыдущий раз он работал в РПЛ в 2015 году, когда был главным тренером московского «Динамо». С 2011 по 2013 год Черчесов уже возглавлял «Ахмат» (ранее — «Терек»). Лучшим результатом команды в чемпионате России под его руководством стало восьмое место в сезоне-2012/13.