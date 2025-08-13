Ричмонд
«Ахмат» потерпел первое поражение под руководством Черчесова

Грозненский клуб проиграл в гостях «Оренбургу» в матче Кубка России.

Источник: ФК "Ахмат"

ОРЕНБУРГ, 13 августа. /ТАСС/. «Оренбург» дома со счетом 2:1 обыграл грозненский «Ахмат» в матче второго тура группового этапа «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Фонбет — Кубка России.

В составе победителей голы забили Станислав Поройков (56-я минута) и Владислав Камилов (90+5). У гостей отличился Мануэль Келиану (90+1).

«Ахмат» провел второй матч под руководством Станислава Черчесова. В первой игре грозненцы в четвертом туре Мир — Российской премьер-лиги обыграли дома петербургский «Зенит» (1:0). Черчесов возглавил команду 6 августа, подписав контракт на три года. В предыдущий раз он работал в РПЛ в 2015 году, когда был главным тренером московского «Динамо». С 2011 по 2013 год Черчесов уже возглавлял «Ахмат» (ранее — «Терек»). Лучшим результатом команды в чемпионате России под его руководством стало восьмое место в сезоне-2012/13.

«Оренбург» занимает третье место в группе A, команда набрала три очка. Столько же у казанского «Рубина», который опережает оренбуржцев по дополнительным показателям. Лидером группы является «Зенит» (6 очков), «Ахмат» идет на последнем, четвертом месте без набранных очков.

В следующем туре «Оренбург» примет «Зенит» 26 августа, «Ахмат» в этот же день дома сыграет с «Рубином».

На групповом этапе «пути РПЛ» команды проведут по шесть матчей в два круга, две лучшие команды выйдут в плей-офф «пути РПЛ», третья продолжит выступление в «пути регионов». Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА, который вместе со столичным «Локомотивом» делит первое место по числу побед в турнире (9).

Оренбург
2:1
Первый тайм: 0:0
Ахмат
Футбол, Кубок России, Группа A
13.08.2025, 16:15 (МСК UTC+3)
Газовик
Главные тренеры
Владимир Слишкович
Станислав Черчесов
Голы
Оренбург
Станислав Поройков
56′
Владислав Камилов
90+5′
Ахмат
Мануэль Келиано
90+1′
Составы команд
Оренбург
95
Андрей Ходанович
8
Владислав Камилов
24′
31
Георгий Зотов
2
Станислав Поройков
16
Хорди Томпсон
88
Николай Косерик
5
Алексей Татаев
46′
4
Данила Хотулев
59
Максим Сыщенко
46′
38
Артем Касимов
96
Алексей Барановский
5′
58′
57
Евгений Болотов
30
Гедеон Гузина
58′
9
Максим Савельев
77
Ацамаз Ревазов
66′
29
Владан Бубанья
Ахмат
1
Вадим Ульянов
55
Дарко Тодорович
40
Ризван Уциев
70
Абакар Гаджиев
4
Турпал-Али Ибишев
22
Мехди Заре
18′
90
Усман Ндонг
46′
75
Надер Гандри
14
Амин Талаль
63′
7
Лечи Садулаев
11
Силва Лима Исмаэл
26′
46′
42
Мануэль Келиано
13
Мохамед Конате
75′
77
Георгий Мелкадзе
20
Максим Самородов
63′
17
Эгаш Касинтура
Статистика
Оренбург
Ахмат
Желтые карточки
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Денис Березнов
(Россия, Москва)
ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
Ассистент ВАР
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти