Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Истанбул Башакшехир
1
:
Викинг
1
Все коэффициенты
П1
6.00
X
1.58
П2
5.00
Футбол. Кубок России
пенальти
Сочи
1
:
Крылья Советов
1
Все коэффициенты
П1
26.00
X
1.08
П2
35.00
Футбол. Кубок России
20:45
Динамо
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
2.61
X
3.71
П2
2.74
Футбол. Суперкубок
22:00
ПСЖ
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.40
П2
7.50
Футбол. Кубок России
завершен
Локомотив
2
:
Балтика
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Оренбург
2
:
Ахмат
1
П1
X
П2

Станислав Черчесов: не каждому дано привыкнуть к синтетическому полю

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов после гостевого матча с «Оренбургом» (1:2) в рамках 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России высказался о факторе искусственного поля.

Источник: Чемпионат.com

— Насколько влияла на игры ваших команд синтетическое поле?

— Я ещё с «Жемчужиной» приезжал в Оренбург. Мы не можем говорить, что играть на нём плохо. Просто не каждому дано привыкнуть к нему. Поле в отличном состоянии и мини-преимущество для постоянно тренирующегося на нем «Оренбурга» имело место быть. В первом и второй таймах мы показывали временами то, что хотели видеть. Это просто надо демонстрировать всю игру. Будем к этому идти шаг за шагом, — приводит слова Черчесова официальный сайт «Ахмата».