Футболисты «Краснодара» разгромили московское «Динамо» в матче Кубка России

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Футболисты «Краснодара» со счетом 4:0 обыграли московское «Динамо» в гостевом матче второго тура группового этапа «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Фонбет — Кубка России. Встреча прошла в Москве на «ВТБ-Арене».
В составе победителей отличились Казбек Мукаилов (19-я и 44-я минуты), Густаво Сантос (34) и Эдуард Сперцян (87). Мукаилов, который провел первый матч за основную команду южан, и Сантос забили дебютные голы за «Краснодар».
Символический удар перед началом матча сделал нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон», воспитанник московского хоккейного «Динамо», лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ Александр Овечкин.
«Краснодар» и «Динамо» выступают в группе B вместе с самарскими «Крыльями Советов» и «Сочи». Матч между этими командами прошел ранее в среду и завершился победой «Сочи» после серии пенальти (5:3). «Крылья Советов» являются лидерами группы (4 очка), далее идут «Краснодар», «Динамо» (обе команды — по 3 очка) и «Сочи» (2). В следующем туре «Краснодар» на выезде сыграет с «Сочи» 27 августа, «Динамо» в этот же день проведет гостевой матч с «Крыльями Советов».
На групповом этапе «пути РПЛ» команды проведут по шесть матчей в два круга, две лучшие команды выйдут в плей-офф «пути РПЛ», третья продолжит выступление в «пути регионов». Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА, который вместе со столичным «Локомотивом» делит первое место по числу побед в турнире (9).
