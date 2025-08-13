Футболисты «Краснодара» разгромили московское «Динамо» в матче Кубка России

«Краснодар» и «Динамо» выступают в группе B вместе с самарскими «Крыльями Советов» и «Сочи». Матч между этими командами прошел ранее в среду и завершился победой «Сочи» после серии пенальти (5:3). «Крылья Советов» являются лидерами группы (4 очка), далее идут «Краснодар», «Динамо» (обе команды — по 3 очка) и «Сочи» (2). В следующем туре «Краснодар» на выезде сыграет с «Сочи» 27 августа, «Динамо» в этот же день проведет гостевой матч с «Крыльями Советов».