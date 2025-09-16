«Рубин» вдесятером проиграл «Оренбургу» в серии пенальти матча Кубка России

Основное время встречи группы A, которая во вторник прошла в Оренбурге, завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти точнее оказались футболисты хозяев — 4:2. На 24-й минуте форвард казанцев Никола Чумич получил вторую желтую карточку.