«Рубин» вдесятером проиграл «Оренбургу» в серии пенальти матча Кубка России

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Казанский «Рубин» в серии пенальти уступил «Оренбургу» в матче четвертого тура группового этапа пути РПЛ Кубка России по футболу.
Основное время встречи группы A, которая во вторник прошла в Оренбурге, завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти точнее оказались футболисты хозяев — 4:2. На 24-й минуте форвард казанцев Никола Чумич получил вторую желтую карточку.
«Оренбург» (5 очков) занимает второе место в турнирной таблице своей группы. «Рубин» (4) располагается следом. Лидирует в квартете петербургский «Зенит» (9), грозненский «Ахмат» (3) идет на последней строчке.
В пятом туре «Рубин» дома сыграет с «Зенитом», а «Оренбург» в гостях встретится с «Ахматом». Обе встречи состоятся 30 сентября.
Владимир Слишкович
Рашид Рахимов
99
Николай Сысуев
88
Николай Косерик
26
Эмил Ценов
31
Георгий Зотов
29
Владан Бубанья
8
Владислав Камилов
5
Алексей Татаев
36′
46′
37
Ду Кейрос
3
Данила Ведерников
90′
22
Павел Горелов
77
Ацамаз Ревазов
61′
16
Хорди Томпсон
20
Дмитрий Рыбчинский
61′
7
Эмирджан Гюрлюк
19
Алешандре Жезус
74′
9
Максим Савельев
25
Артур Нигматуллин
12
Андерсон Арройо
2
Егор Тесленко
98
Никита Лобов
4
Константин Нижегородов
43
Жак-Жюльен Сиве
24
Никола Чумич
14′
24′
23
Руслан Безруков
86′
51
Илья Рожков
77
Александр Юкич
68′
6
Угочукву Иву
18
Марат Апшацев
61′
22
Велдин Ходжа
19
Олег Иванов
61′
30
Антон Швец
Главный судья
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Алексей Ермилов
(Россия, Москва)
ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Ассистент ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
