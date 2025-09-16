Ричмонд
«Рубин» вдесятером проиграл «Оренбургу» в серии пенальти матча Кубка России

«Рубин» вдесятером проиграл «Оренбургу» в серии пенальти в пути РПЛ Кубка России.

Источник: ФК "Оренбург"

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Казанский «Рубин» в серии пенальти уступил «Оренбургу» в матче четвертого тура группового этапа пути РПЛ Кубка России по футболу.

Основное время встречи группы A, которая во вторник прошла в Оренбурге, завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти точнее оказались футболисты хозяев — 4:2. На 24-й минуте форвард казанцев Никола Чумич получил вторую желтую карточку.

«Оренбург» (5 очков) занимает второе место в турнирной таблице своей группы. «Рубин» (4) располагается следом. Лидирует в квартете петербургский «Зенит» (9), грозненский «Ахмат» (3) идет на последней строчке.

В пятом туре «Рубин» дома сыграет с «Зенитом», а «Оренбург» в гостях встретится с «Ахматом». Обе встречи состоятся 30 сентября.

Оренбург
0:0
Первый тайм: 0:0
Рубин
Футбол, Кубок России, Группа A
16.09.2025, 16:30 (МСК UTC+3)
Газовик
Главные тренеры
Владимир Слишкович
Рашид Рахимов
Составы команд
Оренбург
99
Николай Сысуев
88
Николай Косерик
26
Эмил Ценов
31
Георгий Зотов
29
Владан Бубанья
8
Владислав Камилов
5
Алексей Татаев
36′
46′
37
Ду Кейрос
3
Данила Ведерников
90′
22
Павел Горелов
77
Ацамаз Ревазов
61′
16
Хорди Томпсон
20
Дмитрий Рыбчинский
61′
7
Эмирджан Гюрлюк
19
Алешандре Жезус
74′
9
Максим Савельев
Рубин
25
Артур Нигматуллин
12
Андерсон Арройо
2
Егор Тесленко
98
Никита Лобов
4
Константин Нижегородов
43
Жак-Жюльен Сиве
24
Никола Чумич
14′
24′
23
Руслан Безруков
86′
51
Илья Рожков
77
Александр Юкич
68′
6
Угочукву Иву
18
Марат Апшацев
61′
22
Велдин Ходжа
19
Олег Иванов
61′
30
Антон Швец
Статистика
Оренбург
Рубин
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
13
7
Удары в створ
3
2
Угловые
13
1
Фолы
16
13
Судейская бригада
Главный судья
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Алексей Ермилов
(Россия, Москва)
ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Ассистент ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти