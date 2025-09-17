«Динамо» и «Зенит» продолжат программу четвертого тура «пути РПЛ» Кубка России

В первой игре дня лидер РПЛ «Краснодар» на выезде встретится с самарскими «Крыльями Советов», матч начнется в 18:00 мск. Команды выступают в группе B, самарцы лидируют с 6 очками, столько же очков у краснодарской команды, она занимает 2-е место. Матч их соперников по квартету — «Динамо» и «Сочи» — пройдет на юге страны также в среду, встреча начнется в 20:30 мск. «Краснодар» и «Крылья Советов» в третий раз сыграют в этом сезоне, ранее в Кубке России самарцы одержали победу со счетом 2:1, а в РПЛ краснодарская команда разгромила соперника со счетом 6:0. «Краснодар» с 19 очками занимает 1-е место в таблице чемпионата России, «Крылья Советов» (12 очков) идут 7-ми.