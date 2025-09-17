Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Аякс
0
:
Интер
1
Все коэффициенты
П1
19.00
X
6.28
П2
1.22
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Бавария
2
:
Челси
1
Все коэффициенты
П1
1.35
X
4.90
П2
10.50
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Ливерпуль
2
:
Атлетико
1
Все коэффициенты
П1
1.20
X
6.21
П2
18.00
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
ПСЖ
2
:
Аталанта
0
Все коэффициенты
П1
1.03
X
19.00
П2
90.00
Футбол. Кубок России
завершен
Зенит
2
:
Ахмат
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Сочи
0
:
Динамо
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Олимпиакос П
0
:
Пафос
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Славия Пр
2
:
Буде-Глимт
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Крылья Советов
1
:
Краснодар
2
П1
X
П2

Дубль Соболева помог «Зениту» переиграть «Ахмат» в матче Кубка России

Окончен матч 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и грозненский «Ахмат».

Источник: ФК «Зенит»

Победу со счётом 2:1 в этой встрече одержали сине-бело-голубые. Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

На 24-й минуте Александр Соболев вывел петербуржцев вперёд, но после просмотра VAR взятие ворот отменили из-за офсайда. На 43-й минуте Соболев обеспечил преимущество хозяевам поля, а на 59-й минуте он оформил дубль. Надер Гандри на 73-й минуте отыграл один мяч.

После этой игры «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице группы А. Команда Сергея Семака набрала 12 очков в четырёх матчах. «Ахмат», в свою очередь, набрал три очка за четыре тура и занимает четвёртое место в квартете.

Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы одолели «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи обыграли соперника со счётом 4:3.

Зенит
2:1
Первый тайм: 1:0
Ахмат
Футбол, Кубок России, Группа A
17.09.2025, 20:30 (МСК UTC+3)
Газпром Арена
Главные тренеры
Сергей Семак
Станислав Черчесов
Голы
Зенит
Александр Соболев
43′
Александр Соболев
59′
Ахмат
Надер Гандри
73′
Составы команд
Зенит
1
Евгений Латышонок
23
Арсен Адамов
18
Ярослав Михайлов
9′
51
Вадим Шилов
11
Луис Энрике
66
Роман Вега
25
Страхиня Эракович
28
Нуралы Алип
21
Александр Ерохин
82′
6
Ваня Дркушич
4
Юрий Горшков
82′
20
Педро
7
Александр Соболев
72′
30
Матео Кассьерра
Ахмат
1
Вадим Ульянов
40
Ризван Уциев
55
Дарко Тодорович
10
Рифат Жемалетдинов
4
Турпал-Али Ибишев
22
Мехди Заре
75
Надер Гандри
90+5′
42
Мануэль Келиано
60′
77
Георгий Мелкадзе
13
Мохамед Конате
60′
99
Анас Эль-Махрауи
9
Брайан Мансилья
23′
46′
17
Эгаш Касинтура
20
Максим Самородов
51′
71′
70
Абакар Гаджиев
Статистика
Зенит
Ахмат
Желтые карточки
1
3
Судейская бригада
Главный судья
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
Боковой судья
Денис Петров
(Россия, Астрахань)
Боковой судья
Ярослав Калиниченко
(Россия, Пермь)
ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Ассистент ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти