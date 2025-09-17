Дубль Соболева помог «Зениту» переиграть «Ахмат» в матче Кубка России

Победу со счётом 2:1 в этой встрече одержали сине-бело-голубые. Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.
На 24-й минуте Александр Соболев вывел петербуржцев вперёд, но после просмотра VAR взятие ворот отменили из-за офсайда. На 43-й минуте Соболев обеспечил преимущество хозяевам поля, а на 59-й минуте он оформил дубль. Надер Гандри на 73-й минуте отыграл один мяч.
После этой игры «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице группы А. Команда Сергея Семака набрала 12 очков в четырёх матчах. «Ахмат», в свою очередь, набрал три очка за четыре тура и занимает четвёртое место в квартете.
Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы одолели «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи обыграли соперника со счётом 4:3.
Сергей Семак
Станислав Черчесов
Александр Соболев
43′
Александр Соболев
59′
Надер Гандри
73′
1
Евгений Латышонок
23
Арсен Адамов
18
Ярослав Михайлов
9′
51
Вадим Шилов
11
Луис Энрике
66
Роман Вега
25
Страхиня Эракович
28
Нуралы Алип
21
Александр Ерохин
82′
6
Ваня Дркушич
4
Юрий Горшков
82′
20
Педро
7
Александр Соболев
72′
30
Матео Кассьерра
1
Вадим Ульянов
40
Ризван Уциев
55
Дарко Тодорович
10
Рифат Жемалетдинов
4
Турпал-Али Ибишев
22
Мехди Заре
75
Надер Гандри
90+5′
42
Мануэль Келиано
60′
77
Георгий Мелкадзе
13
Мохамед Конате
60′
99
Анас Эль-Махрауи
9
Брайан Мансилья
23′
46′
17
Эгаш Касинтура
20
Максим Самородов
51′
71′
70
Абакар Гаджиев
Главный судья
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
Боковой судья
Денис Петров
(Россия, Астрахань)
Боковой судья
Ярослав Калиниченко
(Россия, Пермь)
ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Ассистент ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
