«Зенит» досрочно занял первое место в своей группе Кубка России. У Соболева — дубль

У «Зенита» в этот вечер здорово работали стандартные положения, а Соболев будто притягивал мяч к своей голове. И если после подачи Веги его кивок оказался неточным, то уже в следующем эпизоде с передачи Горшкова форвард выпрыгнул выше всех и пробил в штангу, от которой мяч отскочил за ленточку! Ульянов уже после этого выбил его из ворот.