«Зенит» досрочно занял первое место в своей группе Кубка России. У Соболева — дубль

Безголевая ничья в матче 8-го тура РПЛ против «Балтики» — не то, на что рассчитывал «Зенит». Но перед важнейшей воскресной битвой с «Краснодаром» был шанс перезагрузиться и получить заряд положительных эмоций в Кубке.
В гости приехал «Ахмат». В случае победы сине-бело-голубые могли обеспечить первое место в группе, и две оставшиеся встречи стали бы формальностью. Однако грозненцы, хотя и расположились на последнем месте в квартете, отнюдь не мальчики для битья. Под руководством Станислава Черчесова команда уступила лишь однажды в семи играх — в Кубке «Оренбургу» (1:2), а в РПЛ идет без поражений.
Более того, почти полтора месяца назад в Чечне «Зенит» потерпел поражение (0:1), и оно до сих остается единственным для Сергея Семака и Ко в нынешнем сезоне. Так что борьба ожидалась напряженная.
Семак удивил стартовым составом. Сергей Богданович уже успел приучить болельщиков к активной ротации в Кубке, но выхода с первых минут 17-летнего воспитанника Вадима Шилова мало кто ожидал.
В честь столетия со дня рождения Кирилла Лаврова значительная часть мероприятий перед стартовым свистком была посвящена жизни и творчеству выдающегося актера, а также его связи с футболом и дружбе с игроками и тренерами «Зенита». Например, на поле действующие лица вышли особым образом — сквозь театральные кулисы. А вираж подготовил специальный перформанс с отсылкой к Кириллу Юрьевичу.
В первые минуты соперники привыкали друг к другу. «Зенит» пытался чаще владеть мячом, а гости привычно действовали на контратаках, и им это удавалось. Отличный момент, чтобы открыть счет, был у Самородова, но после удара Максима хозяев спасла штанга.
Позднее форвард сборной Казахстана прострелил от лицевой линии в штрафную, Мансилья в касание пробил под перекладину — не очень сильный кикс вышел, и Латышонок, хотя сначала и уронил мяч, заставив болельщиков понервничать, быстро забрал его в руки.
К середине тайма «Зенит» ответил голом. Горшков навесил со штрафного, назначенного на левом фланге, в центр штрафной, Соболев пробил головой — мяч по дуге влетел в сетку! Однако радость нападающего длилась недолго: главный арбитр Рафаэль Шафеев, проконсультировавшись с ВАР-центром, отменил взятие ворот из-за офсайда у Михайлова. Арбитры посчитали, что хавбек повлиял на эпизод.
Тем не менее Соболев все равно своего добился: снова после кросса Горшкова со стандарта подхватил мяч и прошил Ульянова. На этот раз все было в рамках правил. На перерыв команды ушли при счете 1:0 в пользу хозяев.
Перед началом второго тайма Станислав Черчесов произвел замену — вместо Мансильи вышел Касинтура, отличившийся в выходные в матче с «Локомотивом» (1:1). Ненадолго «Ахмату» удалось отодвинуть события от своих ворот, но не более.
У «Зенита» в этот вечер здорово работали стандартные положения, а Соболев будто притягивал мяч к своей голове. И если после подачи Веги его кивок оказался неточным, то уже в следующем эпизоде с передачи Горшкова форвард выпрыгнул выше всех и пробил в штангу, от которой мяч отскочил за ленточку! Ульянов уже после этого выбил его из ворот.
«Ахмат» смог сквитать один мяч спустя 15 минут. Грозненцы разыграли угловой, пошел навес к вратарской, Мелкадзе сделал скидку, случилась пара отскоков — и в итоге Гандри чуть ли не в подкате забил из центральной части штрафной.
В концовке гости пытались отыграться, а «Зенит» периодически кусался на контратаках. Но счет больше не изменился — 2:1 в пользу петербуржцев. А в компенсированное время произошло нечто необычное: за фол последней надежды получил красную карточку Гандри, уже снял футболку и ушел в подтрибунное помещение. Шафеева же ВАР подозвали к монитору, и он отменил решение — так игрок грозненцев вернулся на поле.
Ну, а главным итогом матча стало досрочное первое место сине-бело-голубых в группе.
Сергей Семак
Станислав Черчесов
Александр Соболев
43′
Александр Соболев
59′
Надер Гандри
73′
1
Евгений Латышонок
23
Арсен Адамов
18
Ярослав Михайлов
9′
51
Вадим Шилов
11
Луис Энрике
66
Роман Вега
25
Страхиня Эракович
28
Нуралы Алип
21
Александр Ерохин
82′
6
Ваня Дркушич
4
Юрий Горшков
82′
20
Педро
7
Александр Соболев
72′
30
Матео Кассьерра
1
Вадим Ульянов
40
Ризван Уциев
55
Дарко Тодорович
10
Рифат Жемалетдинов
4
Турпал-Али Ибишев
22
Мехди Заре
75
Надер Гандри
90+5′
42
Мануэль Келиано
60′
77
Георгий Мелкадзе
13
Мохамед Конате
60′
99
Анас Эль-Махрауи
9
Брайан Мансилья
23′
46′
17
Эгаш Касинтура
20
Максим Самородов
51′
71′
70
Абакар Гаджиев
Главный судья
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
Боковой судья
Денис Петров
(Россия, Астрахань)
Боковой судья
Ярослав Калиниченко
(Россия, Пермь)
ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Ассистент ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти