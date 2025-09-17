Ричмонд
«Дрова в печке начинают потихонечку разгораться». Соболев — о результативности в «Зените»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев высказался о своей результативности в составе петербургской команды в этом сезоне.

Источник: Чемпионат.com

Сегодня, 17 сентября, дубль Соболева помог «Зениту» обыграть «Ахмат» в матче Фонбет Кубка России (2:1).

Форвард в этом сезоне провёл 10 матчей, забил три мяча и отдал две голевые передачи.

— Александр, поздравляем с дублем в ворота «Ахмата». Как вам игра?

— Думаю, что хорошую игру мы провели, моменты создавали. И за исключением гола соперник особо ничего не создал. Думаю, мы провели игру на хорошем уровне.

— По празднованию первого года мы можем судить о счастливых для вашей семьи новостях. Может быть, поделитесь подробностями?

— Я уже выкладывал в соцсети, будет у нас второй ребенок. Как и все делают, поместил мяч под футболку и имитировал пузо (смеется).

— Мы вас поздравляем! В связи с этим что почувствовали, когда судья отменил ваш первый результативный удар?

— Если честно, ничего не почувствовал, потому что не впервой. Уже очень много голов отменяли после ВАР. Ничего не почувствовал, просто подумал, что забью еще. Не было никакого переживания.

— После этого дубля на вашем счету — 11 забитых мячей в составе сине-бело-голубых. Как оцените свою результативность?

— Если мы берем последний отрезок прошлого сезона и начало этого, то есть куда стремиться, конечно, но, как говорится, дрова в печке начинают потихонечку разгораться. Дай Бог, чтобы пламя было хорошим.

— В последних домашних матчах, включая сегодняшний, вы выходили на поле с сыном. Что для вас это значит?

— Просто такая традиция. Не всегда у него получается, иногда он в школе. Но если у него получается, всегда с ним выходим. Но скоро буду выходить с двумя (улыбается).

— Прощаясь, сын говорит вам что-то, дает напутствие?

— Да, целует меня и говорит: «Давай, забивай голы!» — приводит слова Соболева сайт «Зенита».