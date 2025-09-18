Черчесов отреагировал на поражение «Ахмата» от «Зенита» в матче Кубка России

«С “Зенитом” никому просто не бывает, ожидали такой матч. У нас не заладилось сегодня со стандартами, хоть и мы забили после него. Всё же это не ложится в наши стандарты понимания. Будем ещё больше работать. Благодарен ребятам за футбол и в особенности за второй тайм», — приводит слова Черчесова сайт «Ахмата».